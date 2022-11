Shakira viurà amb els fills a Miami: totes les fotos de la casa de 750 m²

Shakira està d’enhorabona. La cantant colombiana ha convençut Gerard Piqué i, finalment, marxarà a viure a Miami amb els dos fills que tenen en comú. El futbolista ha vist impossible guanyar les negociacions i ha acabat cedint als desitjos de l’ex, que centra aquesta decisió en el benefici que aportarà aquest trasllat als nens i a la seva carrera musical.

L’artista té una mansió a Florida, una casa a Miami de més de 750 metres quadrats en la que començarà una nova vida amb els petits. La revista El Mueble ha aprofitat aquesta decisió per publicar algunes fotografies de la casa, les que apareixien a la pàgina web de la immobiliària en la que Shakira va intentar vendre-la en un moment donat. Totalment blanca, amb grans finestrals, moderna i luxosa. No falta detalls a un autèntic palau en què totes les estances giren al voltant d’una piscina privada que ara s’omplirà de vida gràcies als petits de la família.

La construcció està ubicada en un dels districtes més rics de la ciutat, una zona escollida per altres estrelles com Ricky Martin o Jennifer López. El seu preu? Més de 10 milions d’euros. A canvi té sis dormitoris molt amplis, set lavabos, una cuina americana gegant amb vinoteca integrada, diversos salons, gimnàs privat, zona de billar, piscina, jardí i moll privat per sortir a navegar. Tot, amb el terra de parquet i les parets pintades en blanc.

Així és la casa de Shakira a Miami

La piscina, la part més espectacular de la casa

Així és la casa de Shakira a Miami, 750 metres quadrats plens de luxe

La casa és espectacular, d’això no queda cap mena de dubte. Els nens tindran espai de sobres per jugar tot el que vulguin i per organitzar festes multitudinàries quan creixin una mica. La decoració està molt cuidada, amb tot la casa seguint la mateixa paleta de colors amb els tons blancs i beixos com a predominants. En el menjador destaquen un sofà blanc de pell amb moltes places i dues butaques, les que combina amb tres pufs a terra a joc. En el mateix espai es troba la zona de menjador amb una taula de fusta i les cadires grises.

La cuina manté el mateix estil, amb els mobles en blanc brillant i una gran illa al centre. Destaca la vinoteca que inclou el moble, una zona amb molt d’espai per a diverses ampolles.

Publiquen una foto de la sala d'estar de la mansió de la cantant

Així és la cuina de la nova casa de Milan i Sasha Piqué

La casa de Miami compta amb sis habitacions i set lavabos. Tots ells mantenen una línia blanca i moderna, amb petits elements decoratius en colors més marrons. Han publicat la fotografia del dormitori principal, una suite amb un gran llit al centre a sobre d’una catifa marró que acapara tota l’atenció. En el lavabo de dins de l’habitació hi ha dues piques amb dos miralls en plata davant de la gran banyera.

El dormitori de Shakira a Miami, tot en tons blancs

Un dels lavabos de la nova casa de la colombiana i els nens

En definitiva, queda més que clar que aquesta és una casa increïble i decorada amb molt de gust. Mobles cars, elements decoratius de disseny i un munt d’espai.