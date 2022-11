Risto es refugia en el suport de Ruth Jiménez, mare del seu fill gran

Risto Mejide acapara tots els focus des que sortís a la llum una fotografia de Laura Escanes que confirmava que ha refet la seva vida només un mes després de la separació. La influencer barcelonina i el cantant Álvaro de Luna no han volgut donar detalls sobre aquesta nova relació, però sí que han coincidit en assegurar que travessen un moment “feliç“. I què passa amb el presentador? Sobre ell s’ha dit que s’havia creat un perfil en una app molt exclusiva per trobar parella, però ell no s’ha pronunciat al respecte.

Avui es parla d’ell per una informació sobre La Razón en què deixen caure que Risto s’estaria refugiant en el suport que li està aportant Ruth Jiménez, la mare del seu fill gran. La parella va sortir durant uns quants anys, més concretament des del 2008 fins al 2014. Sempre han dit que mantenen molt bona relació, el que demostren les declaracions tendres que s’han dedicat públicament en diverses ocasions.

Quan va saber-se que Risto i Laura Escanes se separaven, per exemple, els periodistes del cor van demanar la seva opinió a l’ex del presentador. En aquella ocasió, la periodista va deixar clar que sempre l’ajudaria en tot el que necessités: “El pare del meu fill sap que pot comptar amb mi sempre. Em sap molt greu per ells… Una ruptura mai no és agradable. Els desitjo que ho visquin de la millor manera possible, que siguin feliços cadascú per la seva banda i que trobin la felicitat. Només desitjo que es recomponguin el més aviat possible”.

Ruth Jiménez es pronuncia sobre la ruptura de Risto i Laura Escanes | Europa Press

Ella té parella formal des del 2015, per la qual cosa en aquest article no intenten deixar entreveure que vulguin tornar junts. Simplement se centren en destacar la bona relació entre ells, una connexió poc habitual entre ex però que els honra tenint en compte que tenen un fill en comú. Asseguren que Risto està “eixugant les seves llàgrimes” en Ruth, convertida ara en un suport indispensable per a ell.

Risto Mejide i Laura Escanes, amb una relació una mica més freda

No se sap quina mena de relació haurà quedat entre Risto i Laura Escanes, per una altra banda, ja que no han tornat a dir res al respecte. El missatge que va escriure el presentador quan van tallar feia pensar que podia sentir cert ressentiment cap a ella, una teoria que va agafar pes quan poc després va dir-se que ella li hauria estat infidel amb un youtuber.

El temps dirà com evoluciona aquest tema, ja que encara és aviat i les ferides deuen estar obertes. Mentrestant, ell se centra en una feina que el somriu perquè Todo es mentira està fent molt bones audiències, Mediaset ha confiat en ell per presentar les Campanades i Cuatro ha anunciat que torna el Chester.