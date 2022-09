Ruth Jiménez es pronuncia sobre la ruptura de Risto i Laura Escanes

Laura Escanes i Risto han trencat la relació després de set anys i una filla en comú, una ruptura inesperada que arriba després de l’emissió d’un podcast i una entrevista de la influencer en què se’ls veia d’allò més bé. El publicista era el primer en pronunciar-se a televisió després d’emetre un comunicat molt fred, unes primeres paraules en què reconeixia que ho està passant malament.

Ara ha estat la seva ex, la periodista Ruth Jiménez, qui ha parlat sobre el tema en unes declaracions inesperades. Els reporters d’Europa Press van caçar la mare del seu fill gran en un photocall i ella va acceptar respondre les preguntes sobre el tema: “No tenia ni idea de la ruptura de Risto i Laura i em sap molt greu per ells… Una ruptura mai no és agradable. Els desitjo que ho visquin de la millor manera possible, que siguin feliços cadascú per la seva banda i que trobin la felicitat. Només desitjo que es recomponguin el més aviat possible”.

Unes paraules amigables en les que també enviava una abraçada al seu ex: “Risto és una persona forta. No he parlat amb ell, però sap que pot comptar amb mi sempre. No he parlat amb la Laura. Els desitjo el millor en aquest moment tan complicat. Hi ha nens petits i s’ha de mantenir la discreció”.

Risto va anunciar la separació de Laura Escanes en un comunicat | Instagram

Ruth Jiménez, enamorada i apassionada de l’amor

La periodista actualment té parella, un home per qui reconeix que faria bogeries: “Jo soc una apassionada de la vida i de l’amor. S’han de fer bogeries per amor, has de fer el que sentis en aquell moment i mai no penedir-te. Avui mateix agafaria un vol i aniria a veure l’amor de la meva vida… L’amor dels meus dies ha arribat tinc una parella meravellosa i tinc ganes de gaudir el moment”.