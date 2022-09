Primeres paraules de Risto després de la ruptura: “El dolor ho envaeix tot”

El presentador de televisió Risto Mejide no està passant un bon moment. La bomba va esclatar ahir diumenge, quan ell i la seva dona, Laura Escanes, van anunciar a través de dos comunicats la seva separació després de set anys de relació. Ningú no s’esperava aquesta separació, ja que constantment compartien fotografies a Instagram acompanyades de frases molt maques que es dedicaven l’un a l’altra. També tenien un podcast on explicaven les seves vivències com a parella i com a pares de la seva filla Roma, de només 3 anys. Precisament en un d’aquests podcasts s’ha buscat ara l’explicació a aquest divorci: en l’últim programa, que es titulava ‘Comiats’, Risto li deia a Laura que res no dura per sempre. La influencer es mostrava molt sorpresa amb aquesta afirmació perquè el presentador de televisió donava a entendre que la seva relació tampoc no duraria eternament. Finalment, la vida li ha donat la raó i pocs mesos després han anunciat la separació.

Muy premonitorio el vídeo de Risto y Laura Escanes de hace unas semanas 🤔🤔 pic.twitter.com/6oFlPVNqWm — Anina 🥰 (@Anina_MaLa) September 25, 2022

Crítiques a Risto per la manera d’anunciar la separació

Risto ha estat molt criticat per la manera com va anunciar la separació. Primerament va posar un compte enrere amb el títol ‘Comunicat’ i després va compartir el post per stories on va posar una emoticona de la seva cara plorant i amb un globus. Dintre del text del comunicat -molt emotiu i tendre-, el presentador va posar la data d’inici de la seva relació i la del final, i va concloure el text amb un hashtag que no ha agradat massa als seus seguidors. La parella utilitzava constantment el hashtag #toelrato i en aquest comunicat Risto va posar #casitoelrato. Els crítics amb Risto asseguren que el presentador de televisió no s’ha pres la ruptura de forma seriosa i fins i tot han assenyalat que hauria estat ell qui ha trencat la relació.

“No tinc forces ni per a respondre a les burles”

Davant aquestes crítiques, Risto Mejide ha publicat un story on explica com se sent el primer dia separat de Laura Escanes. “El dolor ho envaeix tot”, comença el text del presentador de televisió, que diu que no té forces per respondre a les burles de la gent que comenta sobre la seva relació. “Tant de bo tinguessin raó. Tant de bo no estiguessin parlant de la relació més intensa i duradora que he tingut mai. Tant de bo no estiguessin parlant de la mare de la meva filla. Tant de bo tot fos tan fàcil”, continua Risto, que no és aliè a les crítiques que han rebut durant tota la relació per la seva diferència d’edat.

El presentador de ‘Todo es mentira’ també agraeix el suport de tothom qui ha comentat en el post del comunicat donant-los ànims. “Que sapigueu que plorem junts”, ha volgut dir a la gent que li ha donat suport davant “una pèrdua d’aquest calibre”. Risto està molt afectat per una ruptura inesperada que ha deixat a tothom amb la mateixa pregunta al cap: què els deu haver passat?