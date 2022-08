Laura Escanes explica per què no ensenya la seva filla a Instagram

La influencer catalana Laura Escanes mai no ha ensenyat la cara de la seva filla Roma. Si bé a vegades ensenya fotos d’ella, sempre li tapa la cara amb emoticones o publica aquelles en què surt d’esquena. La influencer i Risto Mejide s’han mantingut en aquesta postura des del 2019, quan va néixer la nena, i Escanes ha aprofitat la pregunta d’un usuari sobre per què no l’ensenyen per deixar encara més clara la seva posició de preservar la intimitat de la petita.

En un moment en què tothom està pendent de com és la filla de Violeta Mangriñán encara sobta més aquesta decisió de Laura Escanes, que ella ha explicat per stories d’Instagram aquesta mateixa setmana. “Valoro moltíssim més el que guanyem no publicant ni ensenyant la seva cara que els likes i els comentaris“, explica abans d’afegir que a Instagram “triomfa la vida personal de tots” com ara “una boda, una casa, un embaràs, una separació, un fill”. Tot això, explica, “genera una interacció brutal a les xarxes”.

Ensenyar els fills genera molta interacció i diners a les xarxes

Aquesta interacció l’ha pogut notar sense ensenyar massa la seva filla, pel que assegura que “no vol ni imaginar” el que guanyaria ensenyant-la. “Per a mi és important que ella creixi fora de tanta exposició. M’agrada compartir coses d’ella, d’una forma natural i intentant mantenir la seva privacitat perquè crec que no publicar res d’ella no va amb mi. No puc fingir que no existeix perquè és el meu món sencer”, continua Escanes. Risto Mejide tampoc no mostra la filla a les seves xarxes socials, com tampoc no ho fa amb el seu fill Julio.

Així, la parella insisteix que vol fer vida familiar amb la nena sense que ningú sàpiga com és perquè quan creixi pugui fer una vida normal i privada. “Risto i jo sabem que és incòmode que a vegades et reconeguin i vulguis estar tranquil a la platja o a un restaurant. Si podem evitar això quan ella no estigui amb nosaltres és un minipunt”, ha conclòs.