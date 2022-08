La influencer Violeta Mangriñán mostra el seu cos després del part

L’embaràs més seguit d’aquest any ja ha acabat amb el naixement de Gala Colloricho Magriñán, la primera filla de la influencer Violeta Mangriñán, que té més de dos milions de seguidors a Instagram. De fet, en aquesta xarxa social és on la influencer ha anat retransmetent tots els detalls del seu embaràs i del part. El part va anar “molt bé” segons aquesta influencer malgrat les “petites complicacions” que va haver-hi. Aquestes complicacions van ser una mica de febre i calfreds justament abans de l’expulsiu. “Em van donar medicació, va fer efecte i quan vaig començar a empènyer, als 30 minuts va néixer la Gala”, ha explicat.

A través de les stories d’Instagram Violeta va donar més detalls del part. “9.39 pm. Part vaginal. Ni un sol punt ni desgarrament”, va detallar poc després del part. Violeta va explicar que va donar a llum tombada de costat cap a la dreta i “molt còmoda”. “Va ser un part molt bo segons l’equip mèdic”, va afegir a través de les seves xarxes socials.

De fet, pocs minuts després va mostrar el seu cos postpart, quan encara no s’havien complert 24 hores del part. “El més sexy que veureu avui. Segueixo amb panxa i amb unes calcetes dignes d’una passarel·la de Victoria’s Secret“, va escriure en un post on se la veu després de parir. També va donar detalls de com es troba: “Tinc una coïssor terrible a les meves parts i malestar general. Jo he tingut un part genial, així que tots els meus respectes a les que tenen parts complicats, cesàrees, etc.”. Es va recordar també dels avantpassats que “vivien sense la existència d’anestèsia” i de totes les dones que no l’han pogut demanar perquè “estan a països on accedir a l’epidural és un luxe”.

La presentació oficial de la nena, un cop estiguin a casa

Després va compartir les primeres imatges de la seva filla. “És un bollito, encara està una mica inflada. És de cabell castany claret, encara que ens han dit que aquest cabell els hi cau”, va explicar en una tendra imatge de la nena amb el seu pare, Fabbio Collorichio. També va fer una promesa als seguidors: “Quan estiguem a casa més tranquils us la presentarem”.