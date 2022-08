La ‘influencer’ Violeta Mangriñan dona a llum la seva primera filla

Violeta Mangriñan, la influencer valenciana, va donar a llum ahir diumenge a la seva primera filla, que es diu Gala. Mangriñan, juntament amb la seva parella, Fabio Colloricchio han volgut retransmetre el seu embaràs de principi a fi per les xarxes socials. És per això, que ha estat un dels naixements més esperats de la temporada. “Estem molt feliços, però esgotats”, comentava la valenciana en un missatge a les xarxes socials on sortia abraçant la seva nova criatura. Violeta i Fabio es van convertir en una parella de moda després d’enamorar-se en directe en el programa de Telecinco Supervivientes.

Violeta Mangriñan i Fabio Colloricchio amb la seva filla Gala / Instagram

La filla de Mangriñan ja és al món, tal com ha comentat la mateixa mare de la criatura poques hores després del part a les seves xarxes socials. La influencer, que va saltar a la fama després del seu pas per Mujeres y Hombres y Viceversa i Supervivientes, fa anys que es troba en l’ull públic i el seu compte d’Instagram ja acumula més de dos milions de seguidors. És per aquest motiu que Mangriñan va decidir retransmetre el seu embaràs amb tots els seus seguidors i s’ha convertit en una de les influencers més virals d’ençà que va anunciar que tindria una filla.

Un part natural i sense complicacions

La valenciana ha pogut explicar tots i cada un dels passos que ha anat vivint i fent des que es va quedar embarassada. Pel que fa al part, ella mateixa ha explicat que “tot ha anat bé” i també ha agraït moltíssim l’ajuda de l’equip mèdic que l’ha atès: “Són els meus àngels”, ha dit en el seu compte d’Instagram. Pel que fa a la nena, Mangriñan no ha escatimat en detalls i ha ensenyat el bebè pràcticament des del primer moment. També ha explicat que les dues estan bé de salut i ha donat gràcies haver tingut un part “molt bo”.