Acomiaden la presentadora de ‘First Dates’ en saber que està embarassada

Lídia Torrent i Jaime Astrain estan esperant la seva primera filla en comú, una nena que arribarà quan la presentadora de First Dates i l’exfutbolista celebrin el cinquè aniversari de parella. La filla d’Elsa Anka ha guanyat pes com a influencer, el que va donar ales a Telecinco per donar-li l’oportunitat de participar a Secret Story. Actualment només la veiem com la cambrera oficial del programa de cites de Cuatro, programa que l’ha fet famosa. Si avui és notícia és pel post reivindicatiu que ha publicat en el seu perfil d’Instagram, en el que treu a la llum que l’han acomiadat per estar embarassada.

La barcelonina denuncia que una empresa ha rescindit el contracte que havien signat en assabentar-se que està esperant un bebè: “L’altre dia vaig tenir l’oportunitat de tornar a treballar en una empresa amb la que em sento com a casa i els volia agrair que hagin tornat a comptar amb mi encara que estigui embarassada. I dic això perquè, desafortunadament, en un altre cas no ha estat així. Tenia una presentació tancada i van decidir prescindir de mi“, ha explicat. No ha dit de quina empresa es tracta, però sembla que es refereix a alguna que l’havia contractat per fer de presentadora d’un acte.

Visiblement indignada, ha deixat clar que pot treballar perfectament malgrat la gestació: “Estar embarassada no significa estar invàlida. Sí que és cert que hi ha gestacions complicades, de risc i tempestuoses en les que, evidentment, el teu dia a dia i la vida professional es veuen afectades per motius obvis. En el meu cas estic tenint un embaràs bo en el que, malgrat les nàusees del començament, els ardors, l’acidesa o més cansament de l’habitual quan estic molta estona dempeus no m’impossibiliten en absolut continuar funcionant. No forço la màquina, no faig sobreesforços. Escolto el meu cos, li dono el que em demana i no estic tenint problemes ni complicacions. Així que volia que constés aquest gràcies a les empreses que compten amb nosaltres i que ens donen la mà, amb el que indirectament donen suport a la decisió escollida de ser mares”.

Lídia Torrent denuncia que l’han acomiadat per estar embarassada | Instagram

La presentadora i Jaime Astrain anuncien embaràs | Instagram

La denúncia de Lídia Torrent es viralitza

Moltes dones s’han sumat públicament a la seva denúncia en un post a Instagram que s’ha acabat viralitzant. La presentadora ha viscut una mala experiència en aquest sentit, ja que s’ha adonat en primera persona que encara es castiga l’embaràs en algunes empreses. No obstant això, ha aconseguit d’altres projectes en empreses més empàtiques i respectuoses.