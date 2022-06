Així és la casa de Carlos Sobera: piscina, jardí i palmeres

Carlos Sobera s’ha convertit en un dels presentadors més estimats i consagrats a Telecinco. Des que l’escollissin com a presentador de First Dates, que la seva fama no ha fet més que incrementar-se. El basc va posar un peu a Telecinco gràcies a Supervivientes i sembla clar que ara no vol marxar. Ell ara és més famós, el que porta implícit que els teleespectadors s’interessin més per la seva vida. En el seu perfil d’Instagram, per exemple, ha començat a tenir més m’agrades. Les revistes del cor van plenes de fotografies de casa seva, per exemple, les que han aconseguit després de tafanejar les fotos que publiquen ell i la fillastra.

El presentador i la dona, Patricia Santamaría, viuen en un xalet del nord de Madrid des de finals del 2020. Allà gaudeixen d’un espai molt ample amb un jardí immens, piscina i moltes habitacions. El presentador ha publicat fotografies de la cuina, per exemple, que demostren que és gran, amb un estil modern i electrodomèstics d’alta gamma. La té en tons blancs i grisos, tot seguint les tendències de decoració del moment. A més a més, s’observa que tenen accés directe al jardí a través d’uns finestrals grans. Pel que fa a la façana exterior, destaca la pissarra del sostre i les rajoles vermelles de les parets.

Carlos Sobera mostra com té decorada la cuina | Instagram

La cuina té una finestra amb accés al jardí | Instagram

La fillastra de Carlos Sobera publica fotos de la casa

La fillastra de Carlos Sobera està convençuda que ser influencer deu ser la canya, per la qual cosa publica una foto rere una altra en el seu perfil d’Instagram. La jove, anomenada Arianna Aragón, va acompanyar-lo en un concurs que presentava a Mediaset. Allà va fer d’hostessa, el que va servir perquè els teleespectadors veiessin que tenen molt bona relació després de tants anys de convivència. Ha estat a Instagram que ha mostrat algunes fotos del xalet que comparteixen, sobretot del jardí i la gran piscina que hi tenen.

La fillastra de Carlos Sobera mostra com és el jardí | Instagram

La noia també ha mostrat la piscina del presentador | Instagram

Com és la casa de Carlos Sobera?

El xalet es troba a dins d’una urbanització al nord de la capital espanyola. Però com és la casa? Parlem de 400 metres quadrats dividits en dues plantes, amb terrasses i jardí privat. Diverses revistes asseguren que aquest tipus de casa es pot adquirir entre un milió i tres milions d’euros. Tenint en compte la dinerada que ha d’estar guanyant gràcies al contracte de Mediaset.