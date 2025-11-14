La realitat de Carlos Sobera amb diabetis: “Ensurt inicial enorme”

Carlos Sobera ha dit la seva en el dia mundial de la diabetis, ja que ell pateix aquesta malaltia des de fa uns anys. El presentador de First Dates ha concedit una entrevista molt sincera i completa a ¡Hola! sobre la seva vida com a diabètic, unes declaracions que converteix en missatge de conscienciació. Ell ha hagut de fer una presa de consciència i de responsabilitat molt forta, però sap que molta gent que no es fa analítiques regularment poden estar patint-la sense saber-ho: “Aquesta malaltia no és mortal de manera immediata, però la negligència en la cura sí que passa una factura greu i irreversible a llarg termini“.
I té raó, tenint en compte que la diabetis és molt silenciosa en les seves etapes inicials i gairebé no presenta cap simptomatologia clara. Ell se n’ha d’encarregar cada dia amb revisions periòdiques, una cura exhaustiva de l’alimentació i una disciplina fèrria per a l’exercici. El van diagnosticar als 50 anys, fa ara 15 anys, i reconeix que l’ensurt inicial va ser “enorme”: “Em vaig sentir mortalment espantat… així que sé què se sent”. La tecnologia ha canviat molt, respecte als últims anys, i ara ni tan sols cal punxar-se als dits per comprovar el nivell de sucre en sang perquè han creat dispositius que es col·loquen a la pell i t’informen al moment.
Carlos Sobera explica que ha hagut de modificar, irremeiablement, la seva dieta i també alguns dels hàbits. Ja no té la mateixa relació amb el vi que abans, ha hagut de fer sacrificis per eliminar certs aliments del seu dia a dia i ha començat a sortir a caminar cada dia. Que els metges li hagin explicat que aquesta és una malaltia crònica, però que no impedeix viure molts anys, ha estat “un salvavides emocional” per a ell.
Carlos Sobera denuncia que els restaurants no tenen tanta cura dels diabètics com sí dels celíacs o els vegans
El presentador ha lamentat que, encara ara, falta molta informació sobre la diabetis. La gent no coneix del tot l’excés de sucre que hi ha a la nostra alimentació, ja que no només els dolços tenen glucosa: “Moltes vegades, l’única alternativa que t’ofereixen a les postres dolces és la fruita… però aquesta també conté fructosa i glucosa, així que no se soluciona el problema. Els restaurants haurien d’oferir opcions més adequades com pans amb menys sucre, pastes integrals…”.
“Lamentablement, els diabètics no estem tan ben atesos als restaurants com, per exemple, els vegans o els celíacs. En el meu cas, la meva estratègia quan dino fora de casa és demanar verdures i proteïnes”, afegeix en una crítica sonora.
Quan va al supermercat també té clar que hi ha certs aliments que no poden entrar a casa, ja que són molt perjudicials per a ell. Curiosament, les filles s’han adaptat a aquest canvi en la llista de la compra i ara tampoc mengen galetes: “Controlen el sucre de manera gairebé inconscient“. Un Carlos Sobera que reconeix que ha hagut de fer petits canvis en el seu dia a dia per adaptar-se a aquesta nova realitat, però que abraça haver-ho fet perquè se sent bé i és conscient que aquest esforç té la recompensa de tenir la diabetis controlada.