Carlos Sobera celebra els 7 anys de ‘First Dates’: “Cobro molt”

First Dates celebra set anys d’èxit en antena, un aniversari que no és fàcil d’aconseguir avui dia tenint en compte la gran competència existent a la petita pantalla. Per tal de celebrar-lo, Carlos Sobera i tot l’equip han organitzat una trobada amb periodistes en el qual s’han sincerat sobre els secrets del programa de cites. Les xifres parlen per si soles: “Més de 8.300 cites, 17.000 solters, 30 peticions de mà, 8 bodes i 9 bebès”, han assegurat a Confi TV.

El presentador considera que la clau del seu èxit són els participants que escullen per a les cites: “Els programes han de sorprendre’t i el nostre gran secret és el càsting. La fórmula és la mateixa cada dia, però el resultat és totalment diferent. Diu la llegenda que tot és un muntatge, però no és així. Molta gent no acaba d’acceptar la realitat que l’envolta i necessita buscar una excusa per no acceptar-ho. La gent que ve és així, encara que no agradi. Aquesta és l’Espanya que tenim i no és dolenta”.

En una entrevista a Fórmula TV, Carlos Sobera ha reconegut que li encanta que aquest programa triomfi “especialment per la seva temàtica, que sigui per buscar l’amor”. Estan aconseguint una bona audiència, però ell no es refia perquè “sap” com és el món de la televisió: “Et consumeix tan ràpidament que això pot canviar d’un dia per un altre”.

Carlos Sobera i l’equip de First Dates celebren 7 anys | Cuatro

És ell un dels principals beneficiats d’aquest èxit, ja que es transforma en més feina i millor sou. De fet, ho ha reconegut ell mateix: “Cobro molt, unes quantitats inimaginables. Ara bé, em costa molta feina”, ha intentat justificar. Un home que s’ha fet d’or a Mediaset i que continua amb el favor d’una direcció que l’està premiant bé.