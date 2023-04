Carlos Sobera celebra los 7 años de ‘First Dates’: «Cobro mucho»

First Dates celebra siete años de éxito en antena, un cumpleaños que no es fácil de conseguir hoy en día teniendo en cuenta la gran competencia existente en la pequeña pantalla. Para celebrarlo, Carlos Sobera y todo el equipo han organizado un encuentro con periodistas en el que se han sincerado sobre los secretos del programa de citas. Las cifras hablan por sí solas: «Más de 8.300 citas, 17.000 solteros, 30 peticiones de compromiso, 8 bodas y 9 bebés», han asegurado a Confi TV .

El presentador considera que la clave de su éxito son los participantes que escogen para las citas: «Los programas tienen que sorprenderte y nuestro gran secreto es el casting. La fórmula es la misma cada día, pero el resultado es totalmente diferente. Dice la leyenda que todo es un montaje, pero no es así. Mucha gente no acaba de aceptar la realidad que le rodea y necesita buscar una excusa para no aceptarlo. La gente que viene es así, aunque no guste. Esta es la España que tenemos y no es mala».

Carlos Sobera, feliz por el éxito de First Dates después de siete años en antena

En una entrevista a Fórmula TV , Carlos Sobera ha reconocido que le encanta que este programa triunfe «especialmente por su temática, que sea para buscar el amor». Están consiguiendo una buena audiencia, pero él no se fía porque «sabe» cómo es el mundo de la televisión: «Te consume tan rápidamente que esto puede cambiar de un día para otro».

Carlos Sobera y el equipo de First Dates celebran 7 años | Cuatro

Es él uno de los principales beneficiados de este éxito, ya que se transforma en más trabajo y mejor sueldo. De hecho, lo ha reconocido él mismo: «Cobro mucho, unas cantidades inimaginables. Ahora bien, me cuesta mucho trabajo», ha intentado justificar. Un hombre que se ha hecho de oro en Mediaset y que continúa con el favor de una dirección que le está premiando bien.