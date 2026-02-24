Carlos Sobera será baja en la próxima edición de Supervivientes, que comenzará muy pronto en Telecinco. El reality estrella de la cadena acaba de confirmar por sorpresa que no contará con él para conducir las galas de los martes, lo que estaba haciendo desde hace algunos años. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo es que no le han renovado el contrato? Según el comunicado que ha hecho público Mediaset, Ion Aramendi será el encargado de sustituirlo. ¿Quizás como una manera de encontrarle trabajo después de la cancelación de Reacción en cadena? Es cierto que al otro lo vemos cada noche en First Dates, así que tiene sentido que hayan querido moverlo para amortizar el dinero que están pagando al vasco.

Sea como sea, el concurso en Honduras cambiará dos de sus caras principales en las próximas galas. Los martes, como decíamos, en lugar de Carlos Sobera será Ion el encargado de explicar las últimas horas de las aventuras de los concursantes famosos. Los jueves, como es habitual, Jorge Javier Vázquez liderará la gala importante con la expulsión, y el domingo Sandra Barneda recupera el Conexión Honduras. Desde el terreno no veremos a Laura Madrueño, tampoco, ya que este año han contratado a María Lamela como relevo. Todos estos cambios pretenden dar un aire fresco a un concurso que lleva muchos años en antena y que, hasta ahora, ha sido de los pocos que les ha seguido dando buenas noticias en cuanto a las audiencias.

🏝️@ionaramendi se incorpora al equipo de presentadores de S|V 2026 al frente de ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’



Se suma a Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y María Lamela para conducir cada martes en @telecincoes la última hora de la aventura en Honduras pic.twitter.com/EMv9NlZHxv — Mediaset España (@mediasetcom) February 23, 2026

Carlos Sobera deja Supervivientes después de siete ediciones

Ya hacía más de siete años que veíamos a Carlos Sobera en el papel de presentador del reality. La gala de los martes era suya, pero este papel quedará atrás en la próxima edición. El presentador se queda con las emisiones de First Dates, claro, y también de El Precio Justo que ahora hacen cada mediodía en Telecinco. Quizás le era difícil compaginar las grabaciones de los tres programas a la vez, claro, otro motivo para haberle cedido el lugar a Ion Aramendi que no tenía nada entre manos.

Pero es que, además, la cadena lo ha seleccionado como líder de un programa nuevo que se llamará Los 200: uno contra la masa. Se trata de un formato de la BBC que se basa en la teoría de la sabiduría de la masa, donde un participante competirá contra una masa formada por 200 personas. En caso de que gane, obtendrá un premio de 140.000 €. ¿Y en caso de que no? Ese dinero se acumulará en un bote común que se repartirá entre los 200 participantes del público.

Habrá una buena dosis de Carlos Sobera en la cadena, igualmente, así que los fans deben estar contentos. Aún no tiene fecha de estreno este nuevo concurso, pero ya se sabe que ocupará una de las noches en el prime time. De momento, los telespectadores esperan con ganas la llegada de Supervivientes con concursantes confirmados tan potentes como Alba Paul, la mujer de Dulceida, Ivonne Reyes, Manu Tenorio o Marisa Jara.