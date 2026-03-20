Supervivientes está teniendo un inicio de edición muy caótico, de los más problemáticos que se recuerdan. La organización no esperaba que los concursantes lo pasaran tan mal, pero en los primeros quince días de concurso ya han amenazado con abandonar varias veces. En la gala de este jueves, los presentadores Jorge Javier Vázquez y María Lamela han reconocido que la situación es «límite» por culpa del temporal que afecta la isla desde hace 48 horas. No ha dejado de llover y esto ha generado complicaciones severas para unos famosos que ya estaban al borde del colapso. Los telespectadores de Telecinco han visto, en esta última gala, otro intento de abandono, la fuerte bronca de dos compañeros y una advertencia nunca vista. Ha sido un programa calentito.

«La guerra entre los concursantes ha estallado, han vivido la noche más complicada. Se han provocado conflictos inimaginables entre ellos y la convivencia ha estallado por los aires», han soltado. Y, en una conexión con ellos, les han avisado de que este no será el último temporal que sufrirán: «Las cosas en Supervivientes siempre pueden ir a peor«. El presentador de Badalona les ha pedido que se pongan las pilas: «Esta noche estaré guerrero con vosotros, este no es un concurso cualquiera y tenéis que demostrar que os merecéis estar aquí. Necesito saber que tenéis ganas de continuar y entregaros a Supervivientes. Basta de bajones, de tristezas y de todas estas cosas. Fuera quejas«.

Los concursantes de Supervivientes amenazan con abandonar en bloque | Telecinco

Dos intentos de abandono más en una edición complicada de Supervivientes

Y es que hacía tiempo que no se veía un equipo de concursantes tan quejosos. De hecho, Borja y Darío han reconocido que no pueden más. Están juntos en Playa Destino, solos y bajo la lluvia: «No tengo nada en contra de él, pero hace 12 días que estamos aquí viéndonos la cara cada día. Como siga así, me iré para España. De verdad os lo digo… Esto es un castigo divino y no se lo deseo ni siquiera a mi expareja«. «Estoy para que me traigáis un paraguas y un kebab», ha dicho Borja en una petición muy insólita al programa.

También Álex de la Croix ha amenazado a la organización con querer irse: «Quiero abandonar. No encuentro la persona que soy… Me he dado cuenta de que no puedo continuar con esta experiencia. Creía que venía con mucha fortaleza, pero no la tengo. Me siento igual de mal, me siento mal por fallar a las personas que tengo fuera… Es una decisión muy dura y complicada, pero lo estoy pasando realmente mal». Le han pedido que lo piense bien un par de días, así que será el próximo domingo cuando conoceremos la decisión que tome. ¿También ella se sumará a los que han renunciado a continuar?

Borja dice que quiere abandonar | Telecinco

Esta edición está dejando momentos muy comentados | Telecinco

La peor noche de Marisa Jara en el reality de Telecinco

Después de la salvación de Almudena, este jueves se debía conocer quién sería el concursante expulsado. Los que se jugaban este papel eran Marisa Jara, Claudia Chacón y Toni Elías. Como muchos esperaban, ha sido la primera la escogida para abandonar. Ella ya se imaginaba en España comiendo paella y, realmente, no esperaba que la enviaran a otra playa con Borja y Darío. Ninguno de ellos está contento con esta segunda oportunidad, especialmente Marisa que ha puesto el grito en el cielo: «No me enviéis a otra isla ahora, qué fastidio. He llegado a un límite… estar aquí de pie me está costando esfuerzos«.

De hecho, los presentadores han lamentado poco después que la concursante hubiera activado el protocolo de abandono después. La gala del domingo será muy intensa, teniendo en cuenta que hay dos concursantes con ganas de mandarlo todo a paseo… después del abandono de Álex Ghita.

La peor noche de Marisa Jara | Telecinco

El casting no ha sido muy acertado, teniendo en cuenta que no están aguantando esta experiencia ninguno de ellos. Todos quieren irse a casa, por lo que parece, y solo hacen que quejarse. ¿Qué esperaban? Ya son muchos años de Supervivientes, lo que no cambia de mecánica prácticamente. El tiempo dirá cuáles de ellos acaban manteniéndose en el concurso y quién acaba marchándose con la cola entre las piernas.