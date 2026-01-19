Hace tiempo que el descenso de las audiencias de Telecinco se ha convertido en una tónica general de sus programas. Los resultados no son los mismos y los trabajadores de la casa son conscientes de ello. Los cambios dentro de las parrillas televisivas, perder programas emblemáticos o intentar apostar por una gran cantidad de formatos y realities que ocupan buena parte de la semana, son algunas de las estrategias de la cadena para intentar recuperar las cifras que registraban hace años. Sin ir más lejos, Telecinco fracasó estrepitosamente con la última edición de Gran Hermano, incluso haciéndola terminar antes de tiempo en una edición más corta de lo habitual. La temporada número 20 del reality no convenció a los espectadores y los directivos, que confiaban en que podrían recuperar las buenas cifras de los primeros años, se dieron cuenta de que no habían conseguido el efecto deseado.

En todo caso, más de una cara de la casa ha terminado hablando de esta grave crisis de audiencia, como por ejemplo hizo Ana Rosa Quintana, intentando quitar hierro al asunto y admitiendo que no tenía «nada que ver con la cancelación de Sálvame«. «Lo que ha pasado ha sido la marcha de Pasapalabra, el éxito de Pablo Motos y la pérdida de algunos programas emblemáticos». Ahora, Carlos Sobera se estrena como nuevo presentador de El precio justo, un formato que competirá en la franja horaria de los mediodías con La ruleta de la suerte de Antena 3. ¿Qué piensa el presentador de esta caída?

Carlos Sobera habla de las audiencias de Mediaset

Como decíamos, hay más de una cara visible de Telecinco que ha terminado hablando de esta crisis de audiencia. Uno de ellos fue Joaquín Prat, justo antes de comenzar su nuevo programa El tiempo justo. El presentador explicó que era consciente del «momento muy difícil» que vive la cadena y que «después de décadas de ser líderes, ha cambiado la situación«. «La cadena está en un momento complicado y las tardes son más complicadas porque el público tiene hábitos de consumo muy instalados». En el caso de Carlos Sobera, lleva muchísimos años en televisión. Ha pasado por programas como First Dates, Gran Hermano o ¿Quién quiere ser millonario?, pero ¿cómo encara este nuevo reto, compitiendo en la misma franja horaria con Jorge Fernández?

En una entrevista con El Confidencial, el presentador que ocupará de lunes a viernes la franja a partir de las 13:45, contó cómo recibió la propuesta. Toda una «sorpresa», teniendo en cuenta que han apostado por recuperar un formato antiguo en este último esfuerzo por salvar las audiencias de la casa. Sobera ha explicado que los datos de audiencia «siempre afectan un poco» y que la oportunidad es «una carrera de fondo». Parece que todo lo que proponen no termina de funcionarles y el presentador revela que esta tendencia «no tiene explicación lógica». Es evidente que «son etapas» y que depende del público en gran medida. «De repente el público encuentra ofertas que le interesan más en otros lugares y se acomoda. El espectador es muy de costumbres y, cuando adopta una, es difícil recuperarlo», explica en esta entrevista. Aunque es cierto que hay franjas que defienden un poco, como las mañanas con Ana Rosa o algunos programas del prime time como puede ser La isla de las tentaciones -no ha pasado lo mismo con Gran Hermano-, Sobera cree que «si llega el programa adecuado, la gente vuelve».

Su experiencia televisiva

Hace muchos años que Carlos Sobera forma parte de la televisión. Lo hemos visto sobre todo en concursos, pero también defiende muy bien los debates de los realities como Gran Hermano o Supervivientes. «Estar acomodado en la televisión es lo peor que te puede pasar», advierte. En su caso, admite que aún «no está quemado», pero tiene muy claro que cuando eso ocurra «se irá». ¿Y por qué ha cambiado tanto de cadenas? El presentador admitió que siempre lo ha hecho «por necesidad de buscar cosas nuevas». «Ahora estoy en una fase muy serena, equilibrada, disfrutando del trabajo. Busco divertirme, y si no me divierto, no hago las cosas».

La cadena privada también ha apostado por mover First Dates a Telecinco, después de muchísimos años fidelizados a Cuatro. Para él, cree que habría estado bien dejarlo en Cuatro, por el «vínculo que han creado con el público», pero solo el tiempo dirá. Por ahora habrá que esperar para saber qué dicen las audiencias.