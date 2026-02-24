Jesús Vázquez ha protagonizado el fichaje más sorprendente de esta temporada televisiva, ya que nadie esperaba que dejara Telecinco después de 30 años para fichar por una cadena pública como TVE. Aquí, le ofrecieron un lugar destacado y el primer trabajo que le han dado ha sido el de presentador del Benidorm Fest. En Mediaset se sentía “infravalorado y poco aprovechado”, según sus propias palabras, un momento profesional en segundo plano con el que no estaba nada cómodo.

De hecho, en la última entrevista que ha concedido, reconoce que llegó a plantearse seriamente su retiro: “No tenía mucha ilusión ni muchas ganas de seguir. Estaba con un pie fuera, pensaba que tenía la carrera hecha y con el cerdito lleno. Así que… creía que podía irme”, confiesa a El Confi TV. ¿Qué pasó? Que justo antes de dar el paso, apareció TVE con una oferta muy jugosa sobre la mesa.

“La crisis de los 60” tuvo mucho que ver con este estado anímico tan bajo, dice, una “crisis existencial auténtica” que habría llegado al darse cuenta de que no le queda tanto para los 80 años: “Me removió mucho por dentro pensar que había cumplido 60 años cuando yo, por dentro, me sentía el mismo que era cuando tenía 30”. Se le juntó este mal momento personal con una situación complicada con los jefes de Telecinco: “Las cosas con Mediaset no estaban en nuestro mejor momento y eso que hemos sido como un gran matrimonio, pero las cosas ya no fluyen como antes”.

No es un buen momento para la cadena y ahora, desde fuera, Jesús Vázquez ya no se corta: “No entiendo muy bien qué criterio están siguiendo ahora porque están dejando escapar el talento, no sé qué rumbo llevan y la gente en la calle me pregunta qué les está pasando. Pues ni siquiera yo entiendo las decisiones que toman”. La vida le ha cambiado mucho ahora que trabaja en TVE. Ya se ha estrenado en el Benidorm Fest y reconoce que está “muy ilusionado”: “Tengo unas ganas y una alegría, estoy feliz de trabajar en la pública y me siento feliz por la acogida que he tenido. TVE es la cadena donde estar ahora mismo, está muy viva”, ha aplaudido el gallego públicamente.

Jesús Vázquez habla de la homosexualidad y los referentes actuales

En el festival de la música, lo hemos visto presentar junto a Javier Ambrossi. Jesús Vázquez fue su primer referente homosexual, dice, y eso le llena de orgullo: “Yo crecí sin referentes y es una maravilla saber que he podido ayudar a las nuevas generaciones porque es algo que llevaré siempre en el corazón”. Él era solo un niño en los últimos años de Franquismo, pero recuerda cómo España era un país “muy oscuro, sin libertad, sin derechos y sin nada”.

La situación ha mejorado mucho, pero él no se fía: “Que las generaciones jóvenes no bajen la guardia, que los derechos se pueden perder y lo estamos viendo. El lobo está dejando ver las orejas y todo lo que hemos conquistado se puede perder”. Y es que Jesús Vázquez destaca que hay “algunos” a quienes les gustaría volver a encarcelar a los homosexuales y eso no le hace ninguna gracia.

Jesús Vázquez i Javier Ambrossi han presentat el Benidorm Fest | TVE

Con todo, una entrevista de un Jesús Vázquez renovado que afronta con gran entusiasmo este nuevo capítulo de su vida profesional.