El Benidorm Fest ha elegido a sus ganadores en la final de menor audiencia, probablemente porque este certamen ha perdido parte de su gracia ahora que el premio ha dejado de ser la representación de España en Eurovisión como lo era hasta ahora. Ante la retirada del certamen como casting para la permanencia de Israel, ahora solo han ganado un cheque de 150.000 € y un viaje a Miami para grabar un single con un productor famoso. La gente ha convertido el programa en el más visto de la noche en España, pero las cifras han bajado mucho respecto al año pasado si tenemos en cuenta que solo han hecho un 12,1% -frente al 17,1% del año pasado- y que han perdido un millón de telespectadores. De hecho, ha sido la final menos vista en share y en número de personas detrás de la pantalla.

El público ha votado para premiar a Tony Grox & LUCYCALYS, un dúo que mezcla flamenco y ritmos electrónicos. Su propuesta era una de las favoritas de la audiencia, lo que se ha demostrado con el resultado final que han obtenido, pero no tenían nada claro que pudieran quedar en la primera posición.

Tony Grox & LUCYCALYS han guanyat Benidorm Fest | Europa Press

Nebulossa muestra un pecho en el escenario en la escena más comentada de la gran final

En la primera entrevista que han concedido tras el triunfo, los ganadores han dicho que entienden la decisión de TVE de retirarse de Eurovisión y que la «respetan«. Lo que no han podido evitar es que la gente hable más de la actuación que hizo Nebulossa que de la suya, sobre todo por el gesto polémico que tuvo la vocalista. El grupo que representó a España en la final de 2024 con el tema Zorra subió al escenario en uno de los momentos de pausa de la gala y, por sorpresa, acabó protagonizando una escena muy impactante. Mery, la vocalista, bajó la camiseta para que se viera su pecho en directo porque allí había pintado una bandera palestina en señal de apoyo.

Más allá del gesto, que no gustó a todos, lo que llamó la atención fue que la bandera no estaba bien dibujada porque los colores estaban en un orden incorrecto. Un error mayúsculo -quizás intencionado para que no le dijeran nada?- que ha generado una oleada de mofas en las redes sociales, claro, aunque la opinión mayoritaria ha sido positiva hacia ellos por atreverse a colar un mensaje político.

🇪🇸 Mary de Nebulossa aparece en el escenario del #BenidormFestFinal con la bandera de palestina dibujada.



🇵🇸 Orgullo 💚pic.twitter.com/9jDfssfbiX — El Eurodiario (@el_eurodiario) February 14, 2026

Nebulossa mostra un pit a la final del Benidorm Fest | TVE

¿Qué ha dicho TVE al respecto? Han insistido en que son un medio que «dan libertad» a los artistas para que se expresen como consideren y ellos, «libremente«, decidieron tener ese gesto. No han entrado a hacer más valoraciones, para dejar atrás un vídeo que preferirán que pase desapercibido.