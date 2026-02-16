El Benidorm Fest ha escollit els seus guanyadors en la final de menys audiència, segurament perquè aquest certamen ha perdut part de la seva gràcia ara que el premi ha deixat de ser la representació d’Espanya a Eurovisió com era fins ara. Davant la retirada del certament com a càsting per la permanència d’Israel, ara només han guanyat un xec de 150.000 € i un viatge a Miami per gravar un single amb un productor famós. La gent ha convertit el programa en el més vist de la nit a Espanya, però les xifres han baixat molt respecte a l’any passat si tenim en compte que només han fet un 12,1% -davant del 17,1% de l’any passat- i que han perdut un milió de teleespectadors. De fet, ha estat la final menys vista en share i en nombre de persones darrere la pantalla.
La gent del públic ha votat per premiar Tony Grox & LUCYCALYS, un duet que barreja flamenc i ritmes electrònics. La seva proposta era una de les preferides de l’audiència, el que s’ha demostrat amb el resultat final que han obtingut, però no tenien gens clar que poguessin quedar en la primera posició.
No estoy obsesionada.— Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 14, 2026
Solo en mi cabeza suena: TE AMARÉ, TE AMARÉ, TE AMARÉ 🔥🔥#BenidormFestFinal #BenidormFest2026 @TonyGrox @lucycalyshttps://t.co/N4IaUHZAaY pic.twitter.com/Q14vCUWprU
🧜 Tony Grox (@TonyGrox) & LUCYCALYS (@lucycalys) son los ganadores del #BenidormFest2026 con “T AMARÉ” 🏆💘— Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) February 15, 2026
¡Enhorabuena! #BenidormFestFinal #BenidormFest2026https://t.co/NhGp62E2yi pic.twitter.com/BSgutjW1vn
Nebulossa mostra un pit a l’escenari a l’escena més comentada de la gran final
A la primera entrevista que han concedit després del triomf, els guanyadors han dit que entenen la decisió de TVE de retirar-se d’Eurovisió i que la “respecten“. El que no han pogut evitar és que la gent parli més de l’actuació que va fer Nebulossa que de la seva, sobretot pel gest polèmic que va tenir la vocalista. El grup que va representar Espanya a la final del 2024 amb el tema Zorra ha pujat a l’escenari en un dels moments de pausa de la gala i, per sorpresa, ha acabat protagonitzat una escena molt impactant. Mery, la vocalista, va baixar la samarreta perquè es veiés el seu pit en directe perquè allà havia pintat una bandera palestina en senyal de suport.
Més enllà del gest, que no va agradar a tothom, el que va cridar l’atenció va ser que la bandera no estava ben dibuixada perquè els colors estaven en un ordre incorrecte. Un error majúscul -potser intencionat perquè no li diguessin res?- que ha generat una allau de mofes a les xarxes socials, és clar, encara que l’opinió majoritària ha estat positiva cap a ells per atrevir-se a colar un missatge polític.
🇪🇸 Mary de Nebulossa aparece en el escenario del #BenidormFestFinal con la bandera de palestina dibujada.— El Eurodiario (@el_eurodiario) February 14, 2026
🇵🇸 Orgullo 💚pic.twitter.com/9jDfssfbiX
Què ha dit TVE al respecte? Han insistit que són un mitjà que “donen llibertat” als artistes perquè s’expressin com considerin i ells, “lliurement“, van decidir tenir aquell gest. No han entrat a fer més valoracions, per deixar enrere un vídeo que preferiran que passi desapercebut.