TVE ha emès, aquest dimarts, la primera semifinal del Benidorm Fest més descafeïnat dels últims anys. La retirada d’Espanya d’Eurovisió com a càstig per la permanència d’Israel fa que el guanyador d’aquest certamen es quedi sense actuar al festival europeu de música. Ha perdut, doncs, la seva gràcia? Les xifres d’audiència així ho fan pensar, ja que només el 8,7% de l’audiència va connectar-hi per veure quines són les propostes que es fan enguany. També ha baixat a Espanya, on no han arribat al milió de teleespectadors en una baixada preocupant. I això que a la gala va passar de tot, amb l’estrena de Jesús Vázquez, els problemes tècnics i la misteriosa desaparició d’una de les concursants després de la seva actuació.
La cadena ha recuperat el vot demoscòpic per aconseguir unes votacions més realistes, les que han premiat sis aspirants que passen directament a la final d’aquest dissabte. Els afortunats han estat Tony Grox y Lucycalys, Mikel Herzog Jr., Kenneth, Julia Medina y María León, Izan Llunas i Kitai. La gran sorpresa ha estat l’eliminació de Dora i Marlon Collins, uns dels grans preferits a les apostes que finalment han quedat fora. També ha sorprès l’eliminació de Luna Ki, encara que el seu cas té explicació perquè la noia va haver de retirar-se enmig de la gala perquè va començar a trobar-se malament.
La cantant barcelonina va patir durant la interpretació de Bomba de amor i, quan va deixar de cantar, els teleespectadors van adonar-se que alguna cosa no anava bé perquè va desaparèixer i no la van tornar a veure en cap moment. Què havia passat? Els presentadors van haver d’explicar què li havia passat davant l’allau de preguntes sobre el tema: “Com que ens agrada la transparència absoluta i estem en directe rigorós, ara mateix us diem que Luna Ki s’ha retirat i no es troba aquí perquè s’ha mostrat indisposada. Li desitgem que es recuperi aviat, tota la nostra estima i l’abraçada d’aquest públic“.
L’error tècnic que gairebé espatlla l’actuació de Kitai
Els primers a actuar en aquesta semifinal va ser la banda de rock Kitai, que han convençut i es jugaran el premi en la gran final. Han estat a punt de patir un gran ensurt durant la seva actuació, per això, ja que han tingut un error tècnic que els hi podria haver espatllat tot. Al llarg de l’actuació d’El amor te da miedo, el vocalista duia a la mà una càmera portàtil que emetia imatge en ull de peix. El problema? Que, gairebé al final del tema, l’equip de realització va deixar d’emetre la imatge d’aquesta càmera i, al seu lloc, van veure’s plans generals de l’escenari que mostraven com un operador de càmera intentava ajudar-lo.
Kitai va poder superar aquell error i els teleespectadors han volgut donar-los una segona oportunitat que arribarà dissabte vinent. A la roda de premsa posterior, va dir que havien dissimulat com havien pogut perquè el xou “ha de continuar”: “Són coses del directe, així podreu veure alguna cosa nova a la final… però no havia passat a cap dels assajos”.
El mateix vocalista ha explicat que ha estat una casualitat, un error tècnic que s’ha produït perquè la tarima ha tremolat i la càmera ha caigut a terra. Caldrà veure si deixen aquest ensurt enrere i són capaços d’actuar amb la càmera a lloc a la gran final.