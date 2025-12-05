Qui és qui dels presentadors del Benidorm Fest 2026?

RTVE acaba d’anunciar qui seran els presentadors del Benidorm Fest 2026. Una informació que arriba poques hores després de l’anunci de l’ens públic espanyol respecte a la seva participació enguany a Eurovisió. Per què arriba aquesta decisió? La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha ratificat que Israel sí que formarà part del certamen el pròxim mes de maig de 2026, un aspecte que RTVE ja va avisar que tindria en compte a l’hora d’enviar o no un candidat que representi el país en el Festival Europeu de la Cançó.
José Pablo López, president de RTVE, ha confirmat a través del seu perfil d’X (abans Twitter), quina seria la posició de la Radiotelevisió Espanyola respecte al Benidorm Fest. El que fins ara havia estat la preselecció espanyola per a Eurovisió, enguany tindrà una funció una mica diferent. “RTVE ha decidit retirar-se d’Eurovisió, però el nostre compromís amb el Benidorm Fest continua intacte i redoblarem els nostres esforços. RTVE treballa perquè aquest 2026 tinguem el millor Benidorm Fest de la nostra història i continuarem donant el millor per a la seva consolidació com el gran festival de la música a Espanya. Benidorm Fest 2026 serà senzillament espectacular“, va expressar López. Així doncs, el Benidorm Fest continua en marxa i ara ja se sap qui seran els mestres de cerimònia.
Aquests són els quatre presentadors del Benidorm Fest 2026
Serà una edició especial tenint en compte que Espanya s’ha retirat d’Eurovisió i RTVE tampoc emetrà les semifinals i les finals a través del seu canal de televisió. Ara bé, el Benidorm Fest no s’atura i continuarà com a format de festival musical amb un premi de 100.000 euros per als intèrprets i 50.000 euros per als autors de la cançó. I quin son els presentadors? La cadena confia en quatre cares molt famoses i renova els presentadors de l’edició anterior. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand i Lalachus hauran de conduir aquest festival que enguany estarà molt marcat per l’adeu al festival europeu.
✨@_JesusVazquez_, Javier Ambrossi, @InesRisotas y @lalachus2 presentarán #BenidormFest2026— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 5, 2025
El próximo 8 de enero ofrecerán una rueda de prensa para contar todos los detalles de su participación.#ElFestivalQueQuieres https://t.co/oBnshldIZ9 pic.twitter.com/EoR2H9iato
Jesús Vázquez i Javier Ambrossi, dues novetats inesperades
L’anunci dels presentadors és molt potent i dos dels noms han rebut bona part de les reaccions. Jesús Vázquez s’incorpora a RTVE després de moltíssims anys vinculat a Mediaset, recentment com a mestre de cerimònies del concurs de ball Bailando con las estrellas. L’altra gran sorpresa la protagonitza Javier Ambrossi, l’actor i director que s’ha convertit en un dels personatges del cor després de la ruptura amb Javier Calvo formarà part d’aquest quartet de presentadors.
Inés Hernand i Lalachus, veteranes del festival
RTVE tornarà a confiar en dues presentadores i creadores de contingut molt arrelades a la casa. Inés Hernand i Lalachus completen el grup de presentadors del festival aquest 2026. Hernand és la veterana del concurs i ha format part des de l’any 2022, passant per la Green Room on es troben els participants un cop acaben les actuacions.
Finalment, Lalachus torna per segon any consecutiu al Benidorm Fest. Una de les col·laboradores més estimades de La Revuelta, que enguany ha copresentat el Grand Prix de La 1 i va protagonitzar les campanades més gamberres amb Broncano, se sumarà als presentadors de la gran final i conduirà l’especial posterior al festival amb Inés Hernand.
Tot plegat, una nova notícia respecte al Benidorm Fest que se celebrarà a la ciutat alacantina els pròxims 10, 12 i 14 de febrer amb dues semifinals i una gran final. Serà la cinquena edició del festival que ja ha revelat qui són els artistes que conformen el cartell. Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, i Tony Grox amb LUCYCALYS.
I quan podrem sentir les propostes musicals? Serà el pròxim 18 de desembre quan estaran disponibles en un any en què Eurovisió serà un dels grans protagonistes de l’actualitat després de la retirada d’Espanya i altres països com Irlanda, Països Baixos o Eslovènia.