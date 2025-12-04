Espanya es retira d’Eurovisió després que l’organització ratifiqui Israel

Eurovisió no tindrà representant espanyol per al 2026. Radiotelevisió Espanyola ha anunciat aquest dijous que ni participarà del festival europeu de la cançó ni l’emetrà a les seves ones. Ho ha fet després que la Unió Europea de Radiodifusió (UER) hagi ratificat que Israel sí que formarà part del certamen el 2026. Cal recordar que el consell d’administració de l’ens públic ja va alertar que, en cas que hi hagués un participant israelià a la gala, s’hi retirarien per considerar que el govern de Benjamin Netanyahu ho faria servir com un “blanquejament de la guerra a Gaza”. En un comunicat emès després de l’anunci de l’ens europeu que agrupa les radiotelevisions públiques, l’ens espanyol ha denunciat “pressions polítiques” de Tel-Aviv a l’organització d’Eurovisió.
El comunicat d’RTVE ha servit per mostrar la “desconfiança” envers la UER. Cal recordar que l’Estat espanyol forma part dels coneguts com a Big Five, els principals contribuents a la UER, i que compten amb prioritat per accedir al festival de la cançó -no han d’arriscar-se a les semifinals, i s’asseguren el pas a la final sense importar el nivell dels competidors-. Completen el quintet Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit. L’Estat és l’únic dels cinc històrics que va vincular la seva participació a l’expulsió d’Israel i, per tant, és l’únic que es queda fora. Més enllà del nucli dur del certamen, també van alertar que es retirarien Irlanda, Eslovènia, Islàndia i els Països Baixos.
RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión pero nuestro compromiso con #BenidormFest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos.— José Pablo López (@Josepablo_ls) December 4, 2025
RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor #BenidormFest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran… pic.twitter.com/KGFrPyGyVA
Interessos geopolítics
Segons ha informat RTVE, ha demanat a l’assemblea de la UER celebrar la votació en secret, si bé l’organisme comunitari no ho ha permès. Finalment, s’hi ha aprovat un paquet de mesures per garantir que no hi hagi ingerències ni missatges polítics a les actuacions. El secretari general de la radiotelevisió espanyola, Alfonso Morales, ha “reconegut i valorat” les garanties ofertes pels organitzadors. Tot i això, consideren que són “insuficients”. “La situació a Gaza, malgrat l’alto el foc i l’aprovació del procés de pau; i la utilització del certamen per a objectius polítics per part d’Israel, fan cada cop més difícil mantenir Eurovisió com un esdeveniment cultural neutral”, ha argumentat Morales. Per la seva banda, el president de la radiotelevisió, José Pablo López, ha acusat la UER d’organitzar un “festival dominat per interessos geopolítics i fracturat”.