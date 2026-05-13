La primera semifinal d’Eurovisió ha estat marcada pel rebuig a la participació d’Israel, que s’ha materialitzat en una escridassada en directe i protestes al carrer que han volgut tapar des de l’organització del festival. Cal recordar que l’edició d’enguany serà la primera en la qual no participi Espanya des de fa 65 anys, ja que va sumar-se al boicot d’altres quatre països que no volien actuar-hi si no es castigava el país hebreu amb la seva expulsió. En la gala d’aquest dimarts, un dels aspirants era precisament el representant d’Israel que ha actuat entre xiulets encara que després els hagin eliminat del vídeo que han publicat a les xarxes socials oficials del certamen.
Durant i després de la seva actuació, van veure’s i sentir-se proclames de “Palestina lliure” i clams de “Pareu el genocidi”. També als afores de l’estadi van organitzar-se diversos grups propalestins amb una petita manifestació que demostra com estan de calents els ànims. Això sí, sorprenentment els teleespectadors van votar en massa el candidat i van fer que passés directament a la final. El més fort de tot plegat és que a les apostes ocupa la cinquena posició, així que torna a estar entre els favorits per guanyar malgrat el malestar que ha generat la seva participació.
Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision. pic.twitter.com/hTVh0YIDCU— Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2026
Expulsen activistes propalestins de la primera semifinal d’Eurovisió
La cançó d’Israel no està malament i té ganxo, però molts experts consideren que sense el component polític passaria desapercebuda entre les opcions molt originals i estridents que s’han presentat enguany. Es tracta d’una balada en hebreu, francès i anglès que narra la història de com va decidir alliberar-se d’un cicle emocional tòxic, així que no fa cap menció al conflicte.
El televot l’ha seleccionat com un dels 10 passaports a la final, així que tornarà a haver-hi follón en la final de dissabte. A tot això, hem d’afegir el fet que uns activistes propalestins hagin estat expulsats en la semifinal. Des de l’organització s’ha confirmat que se’l va fer fora perquè estava “pertorbant” l’esdeveniment malgrat els molts intents d’intentar convèncer-lo per deixar de fer-ho: “Es trobava a prop d’un micròfon i ho va aprofitar per expressar la seva opinió en veu alta al començament i durant l’actuació de l’artista israelià“.
Alguns dels assistents van voler gravar un vídeo del moment de la detenció mentre unes persones del cos de seguretat s’enduien aquestes quatre persones amb el cos ple de pintades a favor de Palestina.
Inside the Eurovision arena: pro Palestina supporter is being dragged away by security after performance Israel. pic.twitter.com/Iqf3OwnFEZ— Jasper Van Biesen (@JasperVanBiesen) May 12, 2026
All kicking off at #eurovision tonight with protestors right next to where the Israel entry entered and left the stage! #israel #palestine #protest #protestors pic.twitter.com/hUKk1QoL9O— Country Bumpkin 🐷 (@BackinSomerset) May 12, 2026
Quins països han passat a la final d’Eurovisió?
Els països que han aconseguit un pas a la final han estat Israel, Moldàvia, Polònia, Grècia, Sèrbia, Finlàndia, Suècia i, sorprenentment, Bèlgica, Croàcia i Lituània. Aquest dijous, seran la resta d’aspirants els qui actuaran per intentar convèncer els teleespectadors que ells també mereixen lluitar pel premi.
El temps dirà qui aconsegueix endur-se el trofeu d’aquesta edició, la més política dels últims anys per la renúncia de cinc països -entre els quals Espanya, recordem-ho- que protesten de la manera més taxativa contra la permissivitat de l’organització.