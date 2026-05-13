La primera semifinal de Eurovisión ha estado marcada por el rechazo a la participación de Israel, que se materializó en un abucheo en directo y protestas en la calle que intentaron ocultar desde la organización del festival. Cabe recordar que la edición de este año será la primera en la que no participe España desde hace 65 años, ya que se sumó al boicot de otros cuatro países que no querían actuar si no se castigaba al país hebreo con su expulsión. En la gala de este martes, uno de los aspirantes era precisamente el representante de Israel que actuó entre silbidos aunque luego los eliminaran del vídeo que han publicado en las redes sociales oficiales del certamen.

Durante y después de su actuación, se vieron y escucharon proclamas de «Palestina libre» y gritos de «Paren el genocidio». También en las afueras del estadio se organizaron varios grupos propalestinos con una pequeña manifestación que demuestra cómo de caldeados están los ánimos. Eso sí, sorprendentemente los telespectadores votaron masivamente al candidato y le hicieron pasar directamente a la final. Lo más fuerte de todo es que en las apuestas ocupa la quinta posición, así que vuelve a estar entre los favoritos para ganar a pesar del malestar que ha generado su participación.

Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision. pic.twitter.com/hTVh0YIDCU — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2026

El cantante de Israel ha recibido un abucheo en el escenario | Europa Press

Expulsan activistas propalestinos de la primera semifinal de Eurovisión

La canción de Israel no está mal y tiene gancho, pero muchos expertos consideran que sin el componente político pasaría desapercibida entre las opciones muy originales y estridentes que se han presentado este año. Se trata de una balada en hebreo, francés e inglés que narra la historia de cómo decidió liberarse de un ciclo emocional tóxico, así que no hace ninguna mención al conflicto.

El televoto la ha seleccionado como uno de los 10 pasaportes a la final, así que volverá a haber jaleo en la final del sábado. A todo esto, debemos añadir el hecho de que unos activistas propalestinos han sido expulsados en la semifinal. Desde la organización se ha confirmado que se les expulsó porque estaban «perturbando» el evento a pesar de los muchos intentos de intentar convencerles para dejar de hacerlo: «Se encontraban cerca de un micrófono y lo aprovecharon para expresar su opinión en voz alta al comienzo y durante la actuación del artista israelí«.

Algunos de los asistentes quisieron grabar un vídeo del momento de la detención mientras unas personas del cuerpo de seguridad se llevaban a estas cuatro personas con el cuerpo lleno de pintadas a favor de Palestina.

Inside the Eurovision arena: pro Palestina supporter is being dragged away by security after performance Israel. pic.twitter.com/Iqf3OwnFEZ — Jasper Van Biesen (@JasperVanBiesen) May 12, 2026

All kicking off at #eurovision tonight with protestors right next to where the Israel entry entered and left the stage! #israel #palestine #protest #protestors pic.twitter.com/hUKk1QoL9O — Country Bumpkin 🐷 (@BackinSomerset) May 12, 2026

Protestas propalestinas en las afueras del estadio de Eurovisión | Europa Press

¿Qué países han pasado a la final de Eurovisión?

Los países que han conseguido un pase a la final han sido Israel, Moldavia, Polonia, Grecia, Serbia, Finlandia, Suecia y, sorprendentemente, Bélgica, Croacia y Lituania. Este jueves, serán el resto de aspirantes los que actuarán para intentar convencer a los telespectadores de que ellos también merecen luchar por el premio.

Los representantes de Finlandia son de los favoritos de esta edición | Europa Press

El tiempo dirá quién consigue llevarse el trofeo de esta edición, la más política de los últimos años por la renuncia de cinco países -entre ellos España, recordémoslo- que protestan de la manera más tajante contra la permisividad de la organización.