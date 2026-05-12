Omar Montes vuelve a ser noticia por su agitada vida sentimental… y otra infidelidad. El exitoso cantante, que ya es padre de dos hijos de dos mujeres diferentes, ha sido señalado por una tercera empresaria que asegura que la ha dejado embarazada. La cuestión es que él sale con otra chica, con quien tuvo un bebé hace solo seis meses. ¿Eso significa que Omar la engañó con esta CEO cuando el niño acababa de nacer? Pues parece que sí, si hacemos caso al testimonio que ha ofrecido Rocío Martín en una entrevista en Telecinco.
La noticia estalló como una bomba. La chica publicó la foto de una ecografía en su perfil de Instagram, que habría pasado desapercibida si no fuera porque había etiquetado a Omar Montes: «El secreto más bonito de este año, de Omar y mío, viene en camino. Nuestro milagro y un trocito de nosotros. ¿A quién creéis que me parezco? ¿A mi mamá o a mi papá?«, escribió. Que lo revelara de esta manera, sabiendo perfectamente que él tiene pareja, sorprendió muchísimo. La entrevistaron en ¡De viernes! y, allí, soltó detalles de una hipotética relación con el cantante.
Él no ha querido pronunciarse sobre el tema, no ha confirmado ni desmentido una noticia que le ha hecho recibir muchísimas críticas. No está contento, evidentemente, tal como han revelado algunos periodistas de la cadena: «Está valorando la posibilidad de interponer una demanda contra ella y la situación podría complicarse«. Esto no significa que no quiera encargarse de la manutención del bebé, pero, ya que desde su entorno aseguran que «asumirá las consecuencias» si realmente es hijo suyo.
¿La pareja de Omar Montes ha abandonado la casa familiar después de la infidelidad?
El Mundo publicó, poco después, que la actual pareja del cantante había decidido abandonar la casa familiar cuando supo que Omar la había engañado y que había dejado a otra chica embarazada. Sin embargo, unas imágenes que ha captado la agencia Europa Press estas últimas horas demuestran que no es así. Y es que la han grabado, con cara de pocos amigos, saliendo y entrando de esta casa donde conviven con el bebé. También es cierto que, ahora mismo, Omar se encuentra de viaje en Barcelona y tiene la casa toda para ella. ¿Cambiará esta situación cuando él vuelva?
Si hacemos caso a la información que ha revelado la periodista Pilar Vidal, ella ya era conocedora de la infidelidad… pero no de este embarazo que la habría acabado de enfadar y que complicaría que lo perdone.
Toda una polémica que coloca al cantante en el centro de la diana y que hará que la chica sea perseguida por la prensa rosa para que dé más detalles de una infidelidad que podría romper la relación actual de Omar Montes.