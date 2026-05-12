Amaia Montero era consciente de que su regreso a La Oreja de Van Gogh generaría expectación, pero la avalancha de críticas ha sido más fuerte de lo que esperaba. La vocalista ha sido la protagonista absoluta de la primera actuación de esta nueva etapa del grupo y, como tal, también ella se ha convertido en el principal blanco de todos los dardos. Era de esperar que estaría desentrenada después de tanto tiempo apartada de los escenarios, pero es que los vídeos que están publicando demuestran que hay algo más que falta de práctica. Muy desafinada y nerviosa, muchos consideran que le falta mucho trabajo por hacer si realmente quiere ofrecer una buena imagen en la gira que comenzará en unos pocos meses.

La cantante es plenamente consciente de sus carencias y así lo confesó en plena actuación, cuando dijo al público que sabía que lo había hecho «fatal«: «Ha sido la primera vez en las alturas y me ha quedado un poco extraño… Pero solo se vive una vez y lo viviré con vosotros». No la convenció que su compañero le dijera que lo había hecho «muy bien«: «Yo sé que no«. El feedback en las redes no ha sido muy positivo y leer ciertas cosas no le ha hecho bien.

El retorno de Amaia a La Oreja de Van Gogh ha generado muchas críticas | Europa Press

Amaia Montero pone en riesgo la gira de su retorno a La Oreja de Van Gogh

Es importante recordar que Amaia Montero no desapareció porque sí, sino porque pasó una época complicada con problemas de salud mental que, incluso, la forzaron a ingresar a una clínica. Ella misma ha dicho que ha llegado a bajar «al mismo infierno» y no le ayuda volver a verse atacada de esta manera. En el programa de Telecinco, El tiempo justo, uno de los colaboradores ha aportado información al respecto: «Amaia Montero está absolutamente devastada, totalmente destrozada después de su debut. Me hablan de un declive monumental de la cantante… la ilusión que tenía se ha transformado en todo lo contrario«.

Su entorno afirma que Amaia está «devastada» y que le duele ver que hay gente tan «dura, cruel y destructiva» como lo fueron hace un tiempo cuando ella estuvo «tan mal». De hecho, habría llegado a plantearse si realmente será capaz de gestionar toda la gira: «Si continúa esta avalancha de críticas dudamos que pueda soportar toda la gira porque el problema es que lee todo lo que se publica en las redes«.

Amaia Montero, preocupada por las críticas a su debut | Telecinco

También es cierto que la artista ha vuelto a la primera línea de repente, colocándose en el centro del foco mediático directamente y sin hacerlo paso a paso como hacen otros artistas cuando regresan a los escenarios después de un tiempo retirados. No ha sido un retorno sólido a nivel vocal y no todo el mundo es comprensivo con el tiempo que necesita. El tiempo dirá cómo avanza esta aventura del grupo, con el retorno de su primera cantante, que continuará preparándose para una gira en la que han volcado todas sus esperanzas.