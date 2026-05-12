Amaia Montero era conscient que el seu retorn a La Oreja de Van Gogh generaria expectació, però l’allau de crítiques ha estat més forta del que s’esperava. La vocalista ha estat la protagonista absoluta de la primera actuació d’aquesta nova etapa del grup i, com a tal, també ella s’ha convertit en la principal diana de tots els dards. Era d’esperar que estaria desentrenada després de tant de temps apartada dels escenaris, però és que els vídeos que estan publicant demostren que hi ha alguna cosa més que falta de pràctica. Molt desafinada i nerviosa, molts consideren que li falta molta feina a fer si realment vol oferir una bona imatge en la gira que començarà d’aquí a pocs mesos.
La cantant és plenament conscient de les seves mancances i així ho va confessar en plena actuació, quan va dir al públic que sabia que ho havia fet “fatal“: “Ha estat la primera vegada a les altures i m’ha quedat una mica estrany… Però només es viu una vegada i ho viuré amb vosaltres”. No la va convèncer que el seu company li digués que ho havia fet “molt bé“: “Jo sé que no“. El feedback a les xarxes no ha estat gaire positiu i llegir certes coses no li ha fet bé.
Amaia Montero posa en perill la gira del seu retorn a La Oreja de Van Gogh
Cal recordar que Amaia Montero no va desaparèixer perquè sí, sinó perquè va passar una època complicada amb problemes de salut mental que, fins i tot, la van forçar a ingressar a una clínica. Ella mateixa ha dit que ha arribat a baixar “al mateix infern” i no l’ajuda tornar a veure’s atacada d’aquesta manera. En el programa de Telecinco, El tiempo justo, un dels col·laboradors ha aportat informació al respecte: “Amaia Montero està absolutament devastada, totalment destrossada després del seu debut. Em parlen d’una davallada monumental de la cantant… la il·lusió que tenia s’ha transformat en tot el contrari“.
El seu entorn afirma que Amaia està “devastada” i que li fa mal veure que hi ha gent tan “dura, cruel i destructiva” com van ser-ho fa un temps quan ella va estar “tan malament”. De fet, hauria arribat a plantejar-se si realment serà capaç de gestionar tota la gira: “Si continua aquesta allau de crítiques dubtem que pugui suportar tota la gira perquè el problema és que llegeix tot el que es publica a les xarxes“.
També és cert que l’artista ha tornat a la primera línia de sobte, tot col·locant-se al centre del focus mediàtic directament i sense fer-ho pas a pas com fan altres artistes quan tornen als escenaris després d’un temps retirats. No ha estat un retorn sòlid a nivell vocal i no tothom és comprensiu amb el temps que necessita. El temps dirà com avança aquesta aventura del grup, amb el retorn de la seva primera cantant, que continuarà preparant-se per a una gira en la que han bolcat totes les seves esperances.