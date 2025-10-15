La Oreja de Van Gogh confirma el retorn d’Amaia Montero

S’han confirmat tots els rumors. La Oreja de Van Gogh acaba d’emetre un comunicat en què anuncien, per fi, el retorn d’Amaia Montero. Era un secret de domini públic del que, per fi, en tenim tots els detalls. A la seva pàgina web, el grup ha publicat un escrit que acompanyen d’una fotografia nova d’aquesta etapa que tot just comença. A més a més, també han compartit un vídeo impactant que els mostra assajar junts una altra vegada, una imatge que molts creien que no tornarien a veure. De fons, un tema inèdit que recorda a les cançons de la primera època del grup.
Amb una barreja “d’emoció, retrobament i noves històries”, engeguen un camí junts en què no estarà Leire Martínez -l’antiga vocalista a qui sembla que han acomiadat de molt males maneres- ni el guitarrista Pablo Benegas. “Ara mateix ens estem mirant els uns als altres i, sense dir res, pensem tots: està passant. Hem passat un any treballant a la nostra ciutat natal, el nostre amagatall en el món, on hem estat escrivint noves històries i també recordant-ne les antigues”. “L’emoció que sentim davant vostre no es pot explicar amb paraules”, afegeixen.
“Tornar junts al local d’assaig i sentir que tot segueix aquí, que el temps ens estava esperant on ho vam deixar. Tocar junts una altra vegada, tancar els ulls per sentir millor i no poder reprimir un somriure. De debò està passant?“, es pregunten.
Hi haurà gira i noves cançons amb Amaia Montero?
Encara no han donat tots els detalls d’aquesta nova etapa, encara que tot apunta a una gira de retrobament i un nou àlbum amb Amaia al capdavant. “Necessitàvem aixecar avui la mà i dir-vos que sí, que som aquí i que l’horitzó està ple de nits màgiques com aquelles en les quals la vostra passió i les nostres cançons es barrejaven en un encanteri inoblidable“, diuen en un text que emociona els fans més nostàlgics.
El comunicat també confirma la retirada temporal de Pablo Benegas, guitarrista i membre fundador, que durant una temporada se centrarà en la seva família i en nous projectes personals: “Encara que continua formant part del grup, ha decidit retirar-se una temporada per a poder centrar-se en la seva família i explorar nous reptes professionals… Fins que tornem a trobar-nos, li desitgem tot el millor”.
El missatge conclou amb una frase molt potent: “De la nostra amistat i de la passió per la música va néixer La Oreja de Van Gogh i, amb ambdues totalment renovades, comencem una altra nova etapa en el nostre camí“, diuen en un text en el qual prometen donar més detalls molt aviat. La histèria col·lectiva ha estat majúscula, fins al punt que els ha caigut la web i també el perfil a les xarxes socials. Ara, tothom vol saber-ne més d’un retorn que serà molt aplaudit.