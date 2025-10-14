Què hi ha darrere del moviment més estrany de La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero és a boca de tots arran de la publicació que acaba de fer La Oreja de Van Gogh en el seu perfil a Instagram. L’últim que havien compartit era el comunicat en què parlava de la marxa de Leire Martínez, que ha fet de vocalista en els darrers anys. Ara, justament un any després, l’han esborrat i han compartit una imatge en blanc. Què hi ha darrere d’aquest moviment estrany? Les teories s’han multiplicat ràpidament, però tothom sembla tenir bastant clar que ho aprofitaran per anunciar oficialment el retorn d’Amaia i la gira multitudinària que prepararen, possiblement, per a la primavera de l’any vinent.
L’estratègia de màrqueting és increïble, sí, i sembla que no ha estat casualitat que ho facin justament un any després de l’acomiadament de la seva companya. Molts poden considerar que és molt mesquí com estan actuant, però estan complint amb l’objectiu d’obtenir una gran repercussió a l’anunci més esperat. Des de Vanitatis i alguns periodistes d’altres mitjans asseguren amb contundència que serà avui mateix quan treguin a la llum que recorreran part d’Espanya i Llatinoamèrica.
La banda de La Oreja de Van Gogh retornarà amb molts canvis
“Només junts té sentit“, pot llegir-se a la biografia del seu perfil. És més que evident que ompliran tots els estadis que hagin signat, sí. Però què hi veuran? Doncs sembla que el canvi de vocalista no serà l’única modificació, ja que el guitarrista Pablo Benegas tampoc no estarà a sobre de l’escenari. Si fem cas a la informació que aporten des de Cadena 100, el fundador també abandonarà el grup i no acompanyarà els companys en aquesta nova gira.
Amaia Montero, que va deixar el grup al 2007, ha hagut de lidiar amb problemes de salut mental en els darrers anys. Ara, ja totalment recuperada, tindria ganes d’oferir un gran xou com la flamant vocalista d’un grup que sempre hauria dut al cor. Molts consideren que La Oreja de Van Gogh només té sentit si és amb ella, un menyspreu cap a Leire que també han fet els altres membres de la banda.
El més probable és que durant el dia d’avui s’emeti un comunicat en què anunciïn les dates de la gira, un titular que haurà de venir acompanyat de més informació. Continuaran anomenant-se igual? Prepararan noves cançons o faran actuacions purament nostàlgiques? On cantaran? Tot un seguit d’interrogants que, possiblement, tindran resposta avui mateix.