Feia mesos que es parlava del possible retorn de La Oreja de Van Gogh. Un secret ben bé de domini públic, si més no, després de la sobtada sortida de Leire Martínez, la icònica banda podia tornar als escenaris amb la seva vocalista original, Amaia Montero. El passat 15 d’octubre els fans van rebre el comunicat urgent del grup, confirmant la notícia més esperada. A través de la seva pàgina web van publicar un comunicat amb tots els detalls i una fotografia nova dels integrants de la banda. A més a més, també van compartir un vídeo assajant i una cançó de fons que sonarà ben aviat. Ara bé, aquesta nova etapa que engeguen sense Leire Martínez ni el guitarrista Pablo Benegas, ha aixecat certa polseguera entre alguns els clubs de fans de La Oreja de Van Gogh.
Els clubs de fans de La Oreja de Van Gogh diuen adeu al grup
La sortida de Leire Martínez el passat 2024, que van acomiadar de molt males maneres, va ser un dels punts d’inflexió dels fans de La Oreja de Van Gogh. L’artista que va aconseguir mantenir el grup després de la sortida d’Amaia Montero i que ha estat la cara visible durant molts anys ha passat uns mesos molt complicats i ara, en la seva etapa en solitari, ha demostrat que el seu adeu va ser un cop molt dur. La seva primera cançó, Mi nombre, és un crit públic en què Leire es desmarca del grup i envia certs dards de ràbia per com es van fer les coses. L’anunci oficial del retorn de la banda i la tornada d’Amaia Montero com a vocalista no ha estat tan ben rebuda entre alguns dels clubs de fans més potents, que han decidit desmarcar-se d’aquesta nova etapa. Un d’ells han estat Letras de La Oreja de Van Gogh, que han publicat un extens comunicat afirmant que faran una “passa al costat” davant les formes en què s’ha gestionat tot plegat.
Como casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón, y ahí nos quemaremos con una mano en el corazón y en la otra, excusas -que tal vez- ni ustedes entienden. pic.twitter.com/gmeZC0gTlP— Letras de La Oreja de Van Gogh (@LOVGLetras) October 19, 2025
Exposen que amb l’arribada de Leire molts fans van “continuar acompanyant la banda amb suport incondicional” i que fins i tot els membres de la banda van agrair que l’arribada de Leire va permetre que la banda continués. “Aquelles figures que durant anys vam considerar ídols, Xabi, Pablo, Álvaro i Haritz, no van respondre amb la transparència i el respecte que els fans esperàvem”, escriuen. Amb la confirmació del retorn d’Amaia creuen que “han deixat en evidència que algunes formes i valors s’havien perdut pel camí” i que des de LOVGLetras han decidit “tancar el cicle” i acomiadar-se.
També el club de fans Los Goonies de México han publicat un comunicat a través de la xarxa social X (abans Twitter) expressant el seu malestar per les formes i les maneres en què s’ha donat tot plegat.
Aquí ya hemos terminado amigo mío, se acabó. Comprobare que terminamos la misión. @laorejadevgogh pic.twitter.com/OWWGdwkee8— LosGooniesMéxico (@GooniesMexico) October 18, 2025
“Des de fa un any hem viscut moments d’incertesa i, com molts fans d’arreu del món, sempre guardarem en un lloc especial la idea del retrobament. Somniàvem amb una col·laboració, però la manera en què s’està executant no està alineada amb els nostres valors”, escriuen. D’aquesta manera, han decidit “posar fi a una etapa” i fer una menció especial per a Leire: “Ara Leire és part de la nostra família”.
Un documental dels 30 anys de la banda
La Oreja de Van Gogh es prepara per a un retorn per la porta gran, si més no, s’espera que a més a més de la gira, es produeixi un documental per al seu 30 aniversari. A través del programa D Corazón han donat els detalls d’aquesta notícia. Més enllà dels 16 concerts per tota Espanya, el documental “explicarà les raons, el silenci que han mantingut, el retorn d’Amaia i els assajos”.
A més a més, expliquen que aquest documental ja es va proposar fa més d’un any pel 30 aniversari de la banda, però amb la situació tan tensa que hi havia, es va aturar. Sigui com sigui, és evident que hi ha moltes ganes de saber com serà aquesta gira i les novetats que portarà una banda mítica de la història de la música.