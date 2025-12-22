RTVE ha començat a desvelar les pistes i algunes de les sorpreses que han preparat per a la nit més màgica de l’any. Després de descobrir poc més de deu dies abans de les campanades qui serien els substituts d’Andreu Buenafuente i Silvia Abril, la cadena pública espanyola ha avançat el retorn televisiu d’un grup que aquest 2026 tornarà als escenaris amb la seva vocalista original.
Chenoa i Estopa, presentadors de les campanades enguany a Televisió Espanyola, no seran els únics músics que posaran la nota el pròxim 31 de desembre perquè com tal com ha anunciat la cadena aquest dilluns 22 de desembre, La Oreja de Van Gogh estrenarà en exclusiva el seu primer single després del retorn d’Amaia Montero.
El retorn musical d’Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh
Pocs minuts abans de l’emissió que tancarà l’any 2025, a partir de les 23:30 h, RTVE ha preparat un especial que obrirà La Casa de la Música i celebrarà el 70 aniversari de TVE. La música serà la gran protagonista amb l’estrena de la nova cançó de La Oreja de Van Gogh i el nou single amb Amaia Montero després de tornar a ser la vocalista del grup 18 anys més tard. Ho faran des de la seva terra, al Palacio Miramar de San Sebastián davant la icònica platja de La Concha, però no seran els únics artistes que passaran per aquest programa.
Per celebrar les set dècades d’història de la Televisió Espanyola, RTVE aposta per arrencar el 2026 amb La Casa de la Música i un munt de connexions arreu d’Espanya amb les actuacions de grans estrelles de la música. Tot i que l’epicentre del programa serà el Pirulí de Madrid, la nit de Cap d’Any viatjarà per diversos punts del territori i artistes com Nicki Nicole. L’artista argentina que enguany s’ha convertit en un dels noms de les revistes del cor per la seva relació amb Lamine Yamal passarà per aquest especial després de col·laborar amb grans noms de la música urbana com Bizarrap, Trueno o Emilia.
Quins artistes passaran pel programa?
Hi haurà més noms que ho han petat enguany, com Lola Índigo. L’exconcursant d’Operación Triunfo 2017 s’ha instal·lat com una de les estrelles de gènere urbà a Espanya i fusionarà la tradició i l’avantguarda per celebrar el flamenc aquesta última nit de l’any. Una companya d’edició també hi estarà. Amaia Romero tornarà a TVE després de la seva gran actuació a La Revuelta fa un any amb una “performance visual” que unirà una part ritual amb una part contemporània des d’un lloc únic. La veu més icònica de Mecano també hi serà. Ana Torroja oferirà una versió en exclusiva d’un himne que ha marcat més d’una generació i que forma part de les bandes sonores més mítiques per acomiadar l’any. Tot plegat, un munt d’actuacions que passaran per localitzacions com Granada, Madrid o Pedraza quan just comença el compte enrere per acomiadar aquest 2025.