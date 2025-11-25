Les nits de festa de Lamine Yamal, “sense fre” i “amb molt flirteig”

Lamine Yamal ha arribat al Barça per la porta gran, tenint en compte que s’ha convertit en la seva gran estrella després de poc temps i quan ell és realment jove. Ara protagonitzat totes les cròniques i també ocupa tots els titulars, no només en la premsa esportiva sinó també en les revistes del cor. S’ha parlat fins a l’avorriment de la seva vida sentimental i també de les seves sortides nocturnes, que serien cada vegada més habituals. Està en l’edat de sortir, ara que té 18 anys, però pertànyer al primer equip l’hauria de forçar a mantenir una vida sense i sense tanta discoteca -amb els excessos i les poques hores de son que això acostuma a implicar-. El mitjà digital Vanitatis dedica un article a recordar què deien sobre ell els seus familiars l’any passat i com està ara. La vida li ha canviat radicalment, és clar. S’ha adaptat bé a aquesta fama i els afalagaments constants o li ha pujat al cap?
El futbolista viu en una mansió increïble, tant que era la que ocupaven Gerard Piqué i Shakira fins a la seva separació. Amb un sou digne d’estrella i el compte bancari ple de zeros, darrerament se’l veu sempre rodejat de luxe. La casa és enorme per a ell sol, així que ha proposat al seu cosí i un amic que siguin els seus companys de mansió. Ells serien els seus principals confidents, els qui són conscients que la vida social de Lamine és “tan intensa com el seu talent sobre la gespa”.
Els detalls més curiosos de l’última gran festa de Lamine Yamal
Com descriuen des de la premsa el dia a dia del culer? Bàsicament, es dedica a “sortir de nit“, “lligar” en nits llargues “a reservats exclusius de Luz de Gas” i “amb una atmosfera permanent d’atenció i desig“. L’última gran festa? El passat 13 de novembre, quan el van veure en una festa a la discoteca preferida de Joan Laporta: “Van tancar la part de dalt i es van prohibir els mòbils“. Volien impedir que es filtressin imatges dolentes del futbolista?
D’aquesta festa s’ha sabut que va tenir lloc dos dies després d’abandonar la concentració de la selecció espanyola, així que tenia ganes de divertir-se. Envoltat dels seus amics, a aquesta reunió només van permetre l’entrada de noies a les qui “se les convidava a tot el que volien”, han pogut saber a El Periódico. Una vida “sense fre” que arriba després d’una infància molt desordenada. De fet, alguns mitjans han arribat a dir que la Masia el va salvar perquè amb 12 anys havia perdut hàbits d’estudi, de descans i de nutrició.
La seva actitud està generant rabieta al vestuari, estan filtrant, ja que veuen que se l’està permetent coses que als altres no: “Fonts del Barça assenyalen que l’actitud no sempre agrada als companys i tampoc a l’entrenador, que es veu amb les mans lligades“. Arriba tard, s’allarga “més del compte” a les nits de festa, té distraccions impròpies d’una estrela… I el pitjor és que el club no deixa que l’entrenador el posi recte: “La resposta interna va ser inequívoca, al Lamine no se’l castiga sinó que se’l protegeix i se l’educa per reconduir-lo”. Com acabarà aquest jugador preocupa a més d’un, el temps ho dirà.