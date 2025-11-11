Lamine Yamal s’ha convertit en un dels protagonistes de l’actualitat del cor. Des de l’estiu, el davanter blaugrana ha passat a ocupar les tertúlies de crònica social i omplir les revistes de paper couché amb les seves aventures romàntiques i relacions personals. La més sonada i que va sortir a la llum fa uns mesos va ser amb la cantant argentina Nicki Nicole. Una relació molt intensa i breu que ha estat acompanyada d’aparicions públiques, comentaris i fotografies a les xarxes i que fa pocs dies el mateix jugador hauria confirmat la ruptura en una conversa amb el periodista Javi Hoyos. Ara bé, qui ha encès la polèmica de nou és la mare del futbolista.
Els detalls del sopar especial amb Sheila Ebana, la mare de Lamine Yamal
El nou 10 del Barça és la gran promesa del club blaugrana, però des de fa uns dies la seva mare, Sheila Ebana, també ha entrat en aquesta roda mediàtica arran de la trobada exclusiva amb ella per conèixer-la i poder sopar amb ella. El sopar es va celebrar el passat 7 de novembre i segons ha publicat La Vanguardia, sembla que alguns assistents no van acabar del tot contents amb el que es va oferir.
Tot el que està relacionat amb el jove blaugrana genera interès i sembla que fins i tot hi ha persones interessades a sopar amb la seva mare. Segons les informacions que han sortit a la llum, l’esdeveniment s’havia de celebrar en un hotel de cinc estrelles, però al final es va dur a terme al Leonardo Royal Hotel London City, per “facilitar l’accés amb transport públic”, haurien indicat des de l’organització. Bona part de la polèmica se la van endur els preus que es demanaven per poder formar part d’aquest sopar, entre 100 i 330 lliures, ben bé uns 350 euros les entrades més cares, segons la categoria, en què la més alta incloïa poder fer-se una foto amb la progenitora del futbolista.
Què van prendre per a sopar els assistents?
Com era el menú del sopar? A les xarxes socials han sortit alguns vídeos publicats per assistents a la trobada, en els quals es pot veure Sheila Ebana ballant, amb roba elegant i alguns detalls com les taules decorades i obsequis per als assistents. El menú que van poder tastar, segons expliquen, estava format per un entrant, un plat principals i les postres, amb dues opcions disponibles. La primera amb una amanida de tomàquet i mozzarella, pollastre rostit i púding, i la segona amb pastís de peix, tortel·lini d’espinacs i riccotta i pannacotta de coco. Tot i que es presentava com un “sopar de Nadal”, els assistents no ho van trobar prou temàtic, a més a més de coincidir en el fet que “les racions eren petites”.
Què diuen les xarxes sobre el sopar de la mare de Lamine Yamal?
Un altre dels detalls que han sortit a la llum és que Sheila Ebana va intentar animar la reunió ballant una conga amb els convidats, tal com es pot veure en alguns vídeos.
💃🏻 Así bailaba la conga la madre de Lamine Yamal en la cena que organizó en Londres a 330 € el cubierto pic.twitter.com/bj00yY3Sr3— okdiario.com (@okdiario) November 8, 2025
Tot plegat, aquesta situació torna a posar sota el focus la família del futbolista, quan fa pocs dies que sortia a la llum que el pare del jugador s’havia casat amb la seva xicota de 23 anys.