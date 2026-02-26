Lamine Yamal és futbolista i, com a tal, el seu nom ocupa pàgines i pàgines de la premsa esportiva. Ara bé, les revistes del cor també li van darrere perquè sembla ser que la seva vida sentimental és d’allò més agitada. Després de parlar-se molt de la seva relació amb Nicki Nicole -i la posterior ruptura-, ara diuen que ha oblidat la cantant i s’ha deixat captivar per una model britànica. Es tracta de Lily Rowland, que també es guanya la vida com a influencer tal com certifica el milió de seguidors que té només a Instagram. Curiosament, l’exparella del culer coneix perfectament aquesta rossa a qui feia like sempre que publicava… fins que, de sobte, ha deixat de fer-ho.
Alguna cosa ha passat entre elles, fa pensar aquest canvi d’actitud de la Nicki Nicole. I, casualitat o no, aquest distanciament coincideix amb l’inici d’uns viatges cada vegada més freqüents de la model a Barcelona. Ara que se la veu tant per aquí, i sobretot pel Camp Nou, a l’altra ha deixat de fer-li gràcia. En el pòdcast En todas las salsas han analitzat aquest tema i han aconseguit una informació que explicaria què ha passat entre elles. Curiosament, Lamine Yamal en té la culpa.
Com dèiem, últimament veiem moltes vegades a Lily Rowland en la grada de l’estadi del Barça. Sempre que ve, en publica alguna foto que aprofita per agrair la confiança a Spotify. És probable que l’hagin contractat com a imatge i que, per tant, aquestes visites al camp tinguin a veure amb una feina ben pagada. Ara bé, el que no se sabia era que la model està aprofitant la seva presència als partits per apropar-se a un dels jugadors més prometedors de la plantilla.
Els likes de Lamine Yamal a Lily Rowland que fan pensar en una amistat especial
Anna Gurguí ha pogut saber que la influencer, coneguda per aparèixer en els vídeos del youtuber XBuyer, ha conegut Lamine Yamal i han començat a intercanviar reaccions a Instagram. Ell no segueix el seu perfil per no sospitar sospites, una tàctica que fan servi molts dels seus companys. Ara bé, sí que li posa like a les publicacions i això és estrany. Busca el seu perfil a propòsit per fer-li m’agrada? I per què no seguir-la, llavors, perquè apareguin li les seves fotos al feed? No està dissimulant gaire bé, el davanter. La cosa és que ella també interactua obertament amb ell a través de les xarxes, així que queda clar que es coneixen.
La noia ve a Barcelona amb cada vegada més freqüència i això també podria ser indicatiu d’alguna cosa. La informació que li arriba a aquest mitjà és que el futbolista estaria “il·lusionat” amb ella, encara que no ha volgut confirmar si realment han iniciat una relació. Resulta sospitós que ella hagi començat a venir tant i que sempre acabi anant al Camp Nou. Tan futbolera és? “Les pistes criden l’atenció”, diu la periodista. “Lily és coneguda de Nicki Nicole i, ara fa cosa d’un mes, ha deixat de fer-li likes i això ha generat especulacions perquè fa pensar que Lamine tindria alguna cosa amb ella“.
Tants viatges, fotos a l’estadi, m’agrades tímids amb ell… Això sí, sembla que Lamine Yamal ha après la lliçó i no vol tornar a parlar obertament de les seves relacions com va fer amb la seva exparella: “No vol donar pistes“. El temps dirà si aquesta relació acaba en alguna cosa o si, al final, tot són especulacions i això no treu de ser una amistat especial.