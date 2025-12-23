Lamine Yamal ha deixat tothom bocabadat amb la publicació del seu primer vídeo a Youtube, un house tour del pis en el qual ha viscut des que fes els 16 anys. Abans de traslladar-se a la casa que s’ha comprat, la que va pertànyer en el seu moment a Gerard Piqué i Shakira, s’acomiada d’aquest dúplex brutal en el qual ha organitzat unes quantes festes pel que diuen. La primera sorpresa -o potser no tan sorpresa- és que tot el pis està summament desendreçat. Només obrir la porta, ja es veuen burres al mig del passadís plenes de roba i una muntanya de samarretes a sobre de la taula. La seva excusa? Que està de mudança… Ara bé, en un moment donat confessa que anomenaven una de les habitacions “la de la muntanya” perquè sempre ha tingut a dins una pila de roba “que arribava al sostre”.
L’estrella del Barça ha anat habitació per habitació ensenyant què hi té i el resum es fa ràpidament. Bàsicament, tot el pis està ple de roba, trofeus i ambientadors o espelmes amb olor de vainilla: “Quan som tants homes en un pis, és important que faci bona olor. A més a més, a mi em fa molta mania i només vull ambientadors d’olor de vainilla”. Bona part del vídeo se l’ha dedicat a mostrar tots els trofeus que té: “I en falten més que tinc repartits entre la casa del meu pare i la de la meva mare“.
Com és per dins el dúplex de Lamine Yamal?
Es tracta d’un dúplex prou gran, amb tres habitacions, dos lavabos, cuina, saló-menjador i terrassa. Tot en blanc i d’estil minimalista, destaquen els electrodomèstics moderns i un estil de decoració molt bàsic amb mobles de vidre i fusta blanca. Com a curiositats? Que tingui el portàtil a l’estanteria ple de pols, molts peluixos de pops o un mural immens a la cuina amb la fotografia d’un llac amb les muntanyes nevades de fons: “No entro gaire a la cuina, espero fer-ho més a la nova casa”. També fa gràcia veure un munt de caixes d’Amazon repartides sense ni tan sols haver obert: “No sé ni què hi ha, la gent demana coses i no sé què són”.
L’habitació on té la PlayStation? “La de la concentració“, ha dit: “La Play és la meva millor amiga, la meva fidel companya”. A la televisió del menjador té la Nintendo, a la que diu que no juga massa malgrat tenir un munt de jocs. A l’estanteria del menjador, s’hi veuen més trofeus, una figureta de Dragon Ball, ànecs de goma i la figureta d’un caganer trencat.
En el pis de dalt, el Lamine Yamal té la seva habitació. Tot en blanc, una altra vegada, amb un munt de roba, més ambientadors i joies. Destaca l’accés a la terrasas que té, a la que assegura que no surt mai i, de fet, ni tan sols ha arribat a treure els coixins dels sofàs: “Em fa la sensació que m’hi poden veure els veïns i no m’agrada”.
Ha estat en aquest punt, quan han vist que tenia uns quants paquets de galetes, quan ha deixat anar la frase més impactant de tot el vídeo: “Sempre intento anar a dormir aviat perquè vull despertar-me a la matinada per menjar galetes. M’encanta, és el meu pla preferit, i per això mai no podré tenir parella perquè em desperto a la matinada“.
Un vídeo molt sorprenent que ha permès veure com era el pis en el que ha estat vivint aquests anys, el que ara deixa per passar a ocupar un xalet increïble en una de les millors urbanitzacions dels afores de Barcelona.