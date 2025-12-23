Lamine Yamal ha dejado a todos boquiabiertos con la publicación de su primer video en YouTube, un house tour del piso en el que ha vivido desde que cumplió 16 años. Antes de mudarse a la casa que se ha comprado, la que perteneció en su momento a Gerard Piqué y Shakira, se despide de este impresionante dúplex en el que ha organizado varias fiestas, según dicen. La primera sorpresa -o quizás no tanto- es que todo el piso está sumamente desordenado. Nada más abrir la puerta, ya se ven percheros en medio del pasillo llenos de ropa y una montaña de camisetas sobre la mesa. ¿Su excusa? Que está de mudanza… Ahora bien, en un momento dado confiesa que llamaban a una de las habitaciones «la de la montaña» porque siempre ha tenido dentro un montón de ropa «que llegaba al techo».

La estrella del Barça ha ido habitación por habitación enseñando lo que tiene y el resumen se hace rápidamente. Básicamente, todo el piso está lleno de ropa, trofeos y ambientadores o velas con olor a vainilla: «Cuando somos tantos hombres en un piso, es importante que huela bien. Además, a mí me da mucha manía y solo quiero ambientadores de olor a vainilla». Buena parte del video la ha dedicado a mostrar todos los trofeos que tiene: «Y faltan más que tengo repartidos entre la casa de mi padre y la de mi madre«.

¿Cómo es por dentro el dúplex de Lamine Yamal?

Se trata de un dúplex bastante grande, con tres habitaciones, dos baños, cocina, salón-comedor y terraza. Todo en blanco y de estilo minimalista, destacan los electrodomésticos modernos y un estilo de decoración muy básico con muebles de vidrio y madera blanca. ¿Curiosidades? Tiene el portátil en la estantería lleno de polvo, muchos peluches de pulpos o un mural inmenso en la cocina con la fotografía de un lago con las montañas nevadas de fondo: «No entro mucho en la cocina, espero hacerlo más en la nueva casa». También hace gracia ver un montón de cajas de Amazon repartidas sin siquiera haberlas abierto: “No sé ni qué hay, la gente pide cosas y no sé qué son”.

¿La habitación donde tiene la PlayStation? «La de la concentración«, ha dicho: «La Play es mi mejor amiga, mi fiel compañera». En la televisión del comedor tiene la Nintendo, a la que dice que no juega mucho a pesar de tener un montón de juegos. En la estantería del comedor, se ven más trofeos, una figurita de Dragon Ball, patitos de goma y la figura de un caganer roto.

El piso lo ha mostrado totalmente desordenado | Youtube

Así es el comedor de Lamine Yamal | Youtube

En el piso de arriba, Lamine Yamal tiene su habitación. Todo en blanco, otra vez, con un montón de ropa, más ambientadores y joyas. Destaca el acceso a la terraza que tiene, a la que asegura que no sale nunca y, de hecho, ni siquiera ha llegado a sacar los cojines de los sofás: «Me da la sensación de que me pueden ver los vecinos y no me gusta».

Ha sido en este punto, cuando han visto que tenía unos cuantos paquetes de galletas, cuando ha soltado la frase más impactante de todo el video: «Siempre intento ir a dormir pronto porque quiero despertarme en la madrugada para comer galletas. Me encanta, es mi plan preferido, y por eso nunca podré tener pareja porque me despierto en la madrugada«.

La cocina de Lamine, moderna y con un mural gigante | Youtube

El futbolista ha mostrado, incluso, cómo es por dentro el baño | Youtube

Un video muy sorprendente que ha permitido ver cómo era el piso en el que ha estado viviendo estos años, el que ahora deja para pasar a ocupar un chalet increíble en una de las mejores urbanizaciones de las afueras de Barcelona.