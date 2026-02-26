Lamine Yamal es futbolista y, como tal, su nombre ocupa páginas y páginas de la prensa deportiva. Sin embargo, las revistas del corazón también lo persiguen porque parece ser que su vida sentimental es de lo más agitada. Después de hablarse mucho de su relación con Nicki Nicole -y la posterior ruptura-, ahora dicen que ha olvidado a la cantante y se ha dejado cautivar por una modelo británica. Se trata de Lily Rowland, que también se gana la vida como influencer tal como certifica el millón de seguidores que tiene solo en Instagram. Curiosamente, la expareja del culé conoce perfectamente a esta rubia a quien le daba like siempre que publicaba… hasta que, de repente, ha dejado de hacerlo.

Algo ha pasado entre ellas, sugiere este cambio de actitud de Nicki Nicole. Y, casualidad o no, este distanciamiento coincide con el inicio de unos viajes cada vez más frecuentes de la modelo a Barcelona. Ahora que se la ve tanto por aquí, y sobre todo por el Camp Nou, a la otra ha dejado de hacerle gracia. En el podcast En todas las salsas han analizado este tema y han conseguido una información que explicaría qué ha pasado entre ellas. Curiosamente, Lamine Yamal tiene la culpa.

Como decíamos, últimamente vemos muchas veces a Lily Rowland en la grada del estadio del Barça. Siempre que viene, publica alguna foto que aprovecha para agradecer la confianza a Spotify. Es probable que la hayan contratado como imagen y que, por tanto, estas visitas al campo tengan que ver con un trabajo bien pagado. Sin embargo, lo que no se sabía era que la modelo está aprovechando su presencia en los partidos para acercarse a uno de los jugadores más prometedores de la plantilla.

Los likes de Lamine Yamal a Lily Rowland que sugieren una amistad especial

Anna Gurguí ha podido saber que la influencer, conocida por aparecer en los vídeos del youtuber XBuyer, ha conocido a Lamine Yamal y han comenzado a intercambiar reacciones en Instagram. Él no sigue su perfil para no levantar sospechas, una táctica que usan muchos de sus compañeros. Sin embargo, sí le da like a las publicaciones y eso es extraño. ¿Busca su perfil a propósito para darle me gusta? ¿Y por qué no seguirla, entonces, para que sus fotos aparezcan en el feed? No está disimulando muy bien, el delantero. La cuestión es que ella también interactúa abiertamente con él a través de las redes, así que queda claro que se conocen.

La chica viene a Barcelona con cada vez más frecuencia y eso también podría ser indicativo de algo. La información que le llega a este medio es que el futbolista estaría «ilusionado» con ella, aunque no ha querido confirmar si realmente han iniciado una relación. Resulta sospechoso que ella haya empezado a venir tanto y que siempre acabe yendo al Camp Nou. ¿Tan futbolera es? «Las pistas llaman la atención», dice la periodista. «Lily es conocida de Nicki Nicole y, ahora hace cosa de un mes, ha dejado de darle likes y eso ha generado especulaciones porque hace pensar que Lamine tendría algo con ella«.

Lamine Yamal estaría coqueteando con una conocida de su ex, de Nicki Nicole | Instagram

Tantos viajes, fotos en el estadio, likes tímidos con él… Eso sí, parece que Lamine Yamal ha aprendido la lección y no quiere volver a hablar abiertamente de sus relaciones como hizo con su expareja: «No quiere dar pistas«. El tiempo dirá si esta relación acaba en algo o si, al final, todo son especulaciones y esto no deja de ser una amistad especial.