Lamine Yamal es más protagonista en los últimos meses por su vida fuera de los campos de fútbol que por su juego, mermado por una lesión en el pubis. Este sábado, el crack del Barça, con solo 18 años, ha anunciado que ha roto con la cantante argentina Nicki Nicole. La noticia ha sido adelantada por el influencer y periodista del corazón Javi Hoyos, que en su perfil de Instagram cita al jugador blaugrana como fuente.

Según Hoyos, Yamal y Nicole ya no están juntos. Pero la razón de la ruptura no habrían sido los cuernos. Un viaje reciente del futbolista a Milán había hecho correr los rumores de que el jugador podría haber tenido una relación con la modelo e influencer italiana, Anna Gegnoso. El futbolista habría dicho a Hoyos que la ruptura se habría producido antes de ir a Milán. Nicole es siete años mayor que el de Rocafonda. La artista tiene 25.

«Simplemente, nos hemos separado»

El jugador habría remarcado al periodista que simplemente se habría separado y que había decidido hablar ante los muchos titulares que han aparecido en las últimas horas sobre él y la cantante, los cuales no tendrían nada que ver con la ruptura. Según el periodista, se quiere ensuciar la imagen de Lamine Yamal.

El jugador del Barça Lamine Yamal / Europa Press

Compra la casa de Piqué y Shakira

El crack blaugrana, que aún arrastra molestias y no está confirmado que juegue el partido del domingo contra el Elche, estaría en trámites para comprar la casa en la que vivieron Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat. La casa se construyó en 2012 y tiene una parcela de 3.800 m². En su momento, la mansión se valoró en unos 14 millones de euros, pero el precio se habría rebajado en la compraventa.

El chalet se encuentra muy cerca de la ciudad deportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí y en caso de confirmarse el cambio de domicilio de Yamal tendría como vecinos a otros jugadores del Barça, como Alejandro Balde y Ronald Araujo, y al exfutbolista Andrés Iniesta. También viven cerca los padres de Piqué, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu.