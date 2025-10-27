Lamine Yamal se ha convertido en la gran promesa del Barça y, también, del fútbol mundial. Como tal, está embolsándose millones de euros que le permitirán disfrutar de una vida de superlujo. ¿Uno de los primeros movimientos de alguien que empieza a ganar tanto dinero? Invertir una parte en alguna mansión. Pues bien, eso es exactamente lo que quiere hacer el delantero del Barça. La sorpresa de esta noticia, sin embargo, es qué casa en concreto ha querido adquirir… y es que los anteriores propietarios del inmueble son aún más famosos -y ricos- que él. Nos referimos a Shakira y Gerard Piqué, quienes por fin han encontrado comprador para su megacasa de Esplugues.

Desde que se separaron, han estado intentando deshacerse de la propiedad que convirtieron en su refugio familiar. Aquí vivieron los momentos más felices de su relación, pero también estaría marcada por los peores. Ahora podrán olvidarse de esas paredes y, además, ganarán bastante dinero. Pero, ¿qué se sabe de esta venta? Ha sido el diario El País el primero en enterarse de esta compra de Lamine Yamal, que habría iniciado los trámites para poder ser el nuevo propietario de la finca de esta urbanización de lujo.

Lamine Yamal invitará con frecuencia a la casa a Nicki Nicole, su pareja actual | Instagram

¿Cómo es la casa que ha comprado Lamine Yamal?

Aquí no sería el único futbolista del Barça, ya que tendría como vecinos a algunos conocidos como Alejandro Balde o Ronald Araujo. Todos, cautivados por la exclusividad y la privacidad que ofrece este espacio de la zona alta. La expareja tendrá que vaciar todo lo que quedara allí dentro, ya que Lamine tiene como objetivo reconstruirla y convertirla en «una casa de deportista de élite«. ¿Y qué quiere decir con eso? Parece que su idea sería reformar la propiedad para construir un gimnasio personal en el que invitará, siempre que lo necesite, a su preparador físico y al fisioterapeuta. Además, tiene previsto dedicar parte de la mansión a crear un espacio que invite a sus amigos a quedarse allí. Todo, con mucha seguridad para protegerse ahora que la gente sabrá dónde vive.

La casa se construyó en 2012 en un terreno de 3.800 metros cuadrados que, ahora, el futbolista podrá aprovechar como quiera. En su momento, lo valoraron en 14 millones de euros, pero no se sabe cuánto dinero habría pagado Lamine a cambio de su casa. Posiblemente sea menos, ya que, en este espacio, hay dos casas más -una de ellas en la que vivían los padres de Gerard Piqué-. De las tres fincas, hace pocos meses ya vendieron una por tres millones de euros. Esta costará un poco más, se supone, ya que era la más grande del complejo. Sea como sea, lo que sí se ha filtrado es que la casa cuenta con seis habitaciones, una cocina gigante, piscina interior y también otra exterior.

Shakira y Gerard Piqué han conseguido vender la casa de Esplugues | Europa Press

De momento, ni Lamine Yamal ni Shakira ni Gerard Piqué se han pronunciado sobre esta venta que varios medios ya dan por cerrada. En caso de ser así, quedará poco para poder ver al joven futbolista ocupando una casa que, en su momento, fue el nido de amor -y desamor- de la pareja más mediática que ha tenido el vestuario culé. Teniendo en cuenta que Lamine sale con Nicki Nicole, la finca volverá a tener dentro una historia de amor protagonizada por un futbolista y una cantante. Se supone que desearán tener más suerte que los antiguos propietarios… el tiempo dirá.