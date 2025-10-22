Shakira, demandada por presunto abuso económico a un anciano

Más problemas judiciales para Shakira. La cantante colombiana vuelve a protagonizar los titulares que menos le gustan, aquellos que la colocan en una situación complicada porque insinúan que habría cometido otro delito. El programa Fiesta ha sabido, en exclusiva, que un hombre la ha demandado en la corte de Miami por un presunto abuso económico.

Fue el pasado marzo cuando David Rashidian la demandó por un presunto delito de fraude, incumplimiento contractual y abuso de persona mayor. ¿Qué le piden? Una indemnización de once millones de dólares para el demandante. La cantante tendrá que dar la cara y defenderse en una declaración telemática, según dicen.

¿Pero qué ha pasado exactamente? Este hombre americano asegura que firmó un contrato con Shakira para organizar 100 conciertos y promocionar un libro sobre su vida. Él invirtió 140,000 dólares y pagó 16,000 € en billetes de avión para la familia de Shakira. Además, asegura que la colombiana le pidió 3,500 € extra para un viaje a Cuba. Según su versión, Shakira habría incumplido el contrato y lo engañó porque no se habría realizado ninguno de estos proyectos. ¿Qué hace él? Exigirle, en una demanda civil, que le devuelva el dinero y le pague una indemnización millonaria por los daños.

Un hombre mayor demanda a Shakira por un presunto abuso económico | Telecinco

Shakira se enfrenta a otro juicio en Miami

A la hora de interponer la demanda, ha presentado como prueba mensajes, capturas de pantalla de mensajes, los billetes de avión y los documentos que mostrarían que han tenido una relación laboral. Ella, en cambio, niega todas las acusaciones y asegura que es totalmente inocente. Aquí entra en juego que se trata de un hombre de 80 años a quien podría haber engañado una doble de Shakira que se habría hecho pasar por ella. Al menos, esa sería la teoría que mantendría ella para defenderse.

Ahora mismo, la justicia está investigando las pruebas y aún no hay ninguna resolución. En caso de que el tribunal considere que, efectivamente, Shakira actuó mal sí que tendría que pagar una indemnización. En caso de que se demuestre que el contrato o la historia del hombre no son reales, sin embargo, el caso quedaría archivado.

Shakira tiene problemas judiciales otra vez | YouTube

Desde el programa de Telecinco creen que, realmente, lo que ha pasado tiene más que ver con una suplantación de identidad: «Sospechamos que alguien se ha hecho pasar por ella y ha mantenido contacto con este señor. Lo más probable es que la acaben absolviendo«. El tiempo dirá cómo acaba esta historia que la vuelve a dejar en entredicho.