Shakira ha demostrado, muchas veces, tener auténtica pasión por sus hijos. Milan y Sasha, los dos niños que tuvo con Gerard Piqué, son lo mejor de su vida y son muchas las muestras de cariño mutuo que ha mostrado a través de su perfil de Instagram o de varias apariciones públicas. La última ha sido la más impactante, seguramente, ya que les pidió que subieran al escenario con ella en un concierto multitudinario en Buenos Aires. Ellos, en vez de mostrar vértigo y vergüenza, lo dieron todo e interpretaron a su lado el tema Acróstico.

Ambos tienen mucho talento musical, ya que tocan varios instrumentos y, especialmente Sasha, tiene una voz preciosa que hemos podido escuchar gracias a Shakira. Mientras que el hermano mayor toca en un grupo escolar, el pequeño recibe clases de canto y también sigue los pasos de su madre en el terreno musical.

Llena de orgullo y con una mirada que denota el amor más absoluto, así hemos podido ver a Shakira en esta escena sumamente tierna sobre el escenario. Con la mejor de las compañías, la de sus hijos, han puesto a todo el público de pie y con la lagrimita. En su Instagram, ha compartido fotografías del momento y también algún vídeo. El mensaje: “Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará para siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro mientras veíamos a familias enteras cantar y abrazarse también”.

El video del momento en que Milan y Sasha cantan con Shakira en el escenario

Los tres vestidos a juego de color azul celeste y con unas tablas que sorprenden a sus edades tan tempranas. Realmente, parece que nacer en una familia tan mediática ayuda. Sasha estaba entregado, saludando y superfeliz como si hubiera cantado un montón de veces frente a más de 50.000 personas.

El video del momento se ha viralizado rápidamente y son muchos los seguidores de la cantante colombiana que aplauden que haya inculcado esta pasión por la música en los niños. De hecho, la gran mayoría de comentarios -por no decir todos- comparten la opinión de que los adolescentes tienen muchísimo más talento que muchos de los cantantes de reggaeton que llenan estadios en todo el mundo.

Shakira cantando “Acróstico” con sus talentosos hijos Milán y Sasha es lo más hermoso que verás hoy! Los nuevos reyes de la Música Latina heredaron el talento de su legendaria madre



Increíble como esos niñitos ya tienen más talento que todos los reggaetoneros adictos al autotune pic.twitter.com/5aY9gs3G3Y — CC (@vuelvestan) December 10, 2025

Los hijos de Shakira no tienen ni 15 años y ya acabaron con los latinitos sin cuerdas vocales 😭



La industria de la música en español quedará en buenas manos pic.twitter.com/jaAQa4mlMo — Daniela 🎄 (@dnlxsw) December 10, 2025

Milan, con casi 13 años, y Sasha de solo 10 son los protagonistas de unas imágenes muy tiernas que han enamorado y que demuestran que pueden llegar a tener un gran futuro en la música porque se les da bien y tienen la mejor de las mentoras que podían tener.