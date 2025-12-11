Shakira ha demostrat, moltes vegades, tenir autèntica passió pels seus fills. El Milan i el Sasha, els dos nens que va tenir amb Gerard Piqué, són el millor de la seva vida i són moltes les mostres d’estima mútua que ha mostrat a través del seu perfil d’Instagram o de diverses aparicions públiques. L’última ha estat la més impactant, segurament, ja que els ha demanat que pugessin a l’escenari amb ella en un concert multitudinari a Buenos Aires. Ells, en comptes de mostrar vertigen i vergonya, ho han donat tot i han interpretat al seu costat el tema Acróstico.
Tots dos tenen molt talent musical, ja que toquen diversos instruments i, especialment el Sasha, té una veu preciosa que hem pogut sentir gràcies a Shakira. Mentre que el germà gran toca en un grup escolar, el petit rep classes de cant i també segueix els passos de la mare en el terreny musical.
Plena d’orgull i amb una mirada que denota l’amor més absolut, així hem pogut veure Shakira en aquesta escena summament tendra a sobre de l’escenari. Amb la millor de les companyies, la dels seus fills, han posat tot el públic dempeus i amb la llagrimeta. Al seu Instagram, ha compartit fotografies del moment i també algun vídeo. El missatge? “Buenos Aires, gràcies per aquest moment que ens durarà per sempre. Va ser màgic cantar amb els meus fills i veure’ls treure la música que tenen a dins mentre vèiem famílies senceres cantar i abraçar-se també”.
El vídeo del moment en què Milan i Sasha canten amb Shakira a l’escenari
Tots tres vestits a joc de color blau cel i amb unes taules que sorprenen a les seves edats tan primerenques. Realment, sembla que néixer en una família tan mediàtica ajuda. El Sasha estava entregat, saludant i superfeliç com si hagués cantat un munt de vegades davant de més de 50.000 persones.
El vídeo del moment s’ha viralitzat ràpidament i són molts els seguidors de la cantant colombiana que aplaudeixen que hagi inculcat aquesta passió per la música en els nens. De fet, la gran majoria de comentaris -per no dir tots- comparteixen l’opinió que els adolescents tenen moltíssim més talent que molts dels cantants de reggaeton que omplen estadis arreu del món.
Shakira cantando “Acróstico” con sus talentosos hijos Milán y Sasha es lo más hermoso que verás hoy! Los nuevos reyes de la Música Latina heredaron el talento de su legendaria madre— CC (@vuelvestan) December 10, 2025
Increíble como esos niñitos ya tienen más talento que todos los reggaetoneros adictos al autotune pic.twitter.com/5aY9gs3G3Y
Los hijos de Shakira no tienen ni 15 años y ya acabaron con los latinitos sin cuerdas vocales 😭— Daniela 🎄 (@dnlxsw) December 10, 2025
La industria de la música en español quedará en buenas manos pic.twitter.com/jaAQa4mlMo
El Milan, amb gairebé 13 anys, i el Sasha de només 10 són els protagonistes d’unes imatges molt tendres que han enamorat i que demostren que poden arribar a tenir un gran futur a la música perquè se’ls dona bé i tenen la millor de les patrones que podien tenir.