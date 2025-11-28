El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Shakira: “Tot el que temia que em pogués passar, ja m’ha passat”
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
28/11/2025 11:07

Shakira ha concedit una entrevista molt sincera en un moment personal delicat, ara que el pare s’enfronta a uns problemes de salut greus. L’home, de 94 anys, ja fa temps que visita l’hospital amb freqüència i ella continua molt preocupada tal com acaba de reconèixer: “El meu pare ha estat el meu millor amic, el meu mestre i la meva gran inspiració qui em va donar l’impuls per fer els primers passos com a artista. Ell ha estat el gran amor de la meva vida, bé, abans que naixessin els meus dos grans amors que són la raó de la meva existència“, ha dit tot referint-se als seus fills.

Et pot interessar

En un vídeo compartit pel mitjà Cosas de Perú, la cantant colombiana ha parlat extensament sobre la seva faceta més familiar. Per exemple, ha revelat que sempre està parlant amb els seus fills: “Els dic massa coses al dia… Que són els meus dos sols, la raó de la meva vida, la meva inspiració i la meva força”. I, com a bona mare, reconeix que pensa en ells tot el dia: “Són el meu món“.

Shakira reconeix que ha patit molt els últims anys

Els últims anys no han estat fàcils per a ella, sobretot després de la separació de Gerard Piqué: “Quin camí, com hem canviat… Ha estat un viatge i molts anys, moltes vides en una”, ha dit quan li han mostrat una fotografia antiga. Després de patir tant, ara creu que res no l’afectaria gaire més enllà que passés alguna cosa als seus fills: “L’única cosa que em pot desestabilitzar en aquests moments de la meva vida és qualsevol cosa que tingui a veure amb ells. La resta… crec que ja ho he passat tot“.

Les coses que més temia que em passessin ja m’han passat i les vaig sobreviure. Quan pensaven que era molt fràgil i quan jo també m’ho pensava, vaig creure que no podria suportar els embats de la vida… però vaig poder fer-ho. Llavors em vaig adonar que hi ha tantes dones que també ho poden fer perquè estem fetes d’un altre material”, reflexiona en aquesta entrevista.

Shakira confessa que travessa un moment personal complicat - Instagram
Shakira confessa que travessa un moment personal complicat | Instagram

Precisament sobre el feminisme també ha parlat en un moment, quan ha reconegut que està “molt connectada” a tot el que sigui femení: “En aquesta etapa de la meva vida, ho estic més que mai perquè la feminitat governa. M’he sentit molt resguardada per les meves amigues i la meva mare, per dones increïbles a la meva vida”. Una entrevista en què Shakira torna a mostrar-se transparent, el que més agrada als seus fans.

Shakira

Més notícies
Notícia: Lamine Yamal compra la casa de Shakira i Gerard Piqué a Esplugues
Comparteix
El xalet tindrà nou propietari si s’acaba de materialitzar la sorprenent compravenda
Notícia: Tota la veritat de la melmelada de Clara Chía que va fer sospitar Shakira
Comparteix
Surt a la llum, finalment, què hi havia darrere d'una història que la cantant ha negat que fos certa
Notícia: Shakira amb banyes en un cartell de Disney? L&#8217;última polèmica viral
Comparteix
S'ha compartit una imatge de la cantant fusionada amb la gasela a qui posa veu en aquest film d'animació
Notícia: Shakira i el seu ex, Antonio de la Rúa, tornen a quedar d&#8217;amagat
Comparteix
Hi ha hagut una reconciliació entre ells? Aquests rumors perden força ara que se sap que estan treballant junts una altra vegada

Comparteix

Icona de pantalla completa