Shakira ha concedit una entrevista molt sincera en un moment personal delicat, ara que el pare s’enfronta a uns problemes de salut greus. L’home, de 94 anys, ja fa temps que visita l’hospital amb freqüència i ella continua molt preocupada tal com acaba de reconèixer: “El meu pare ha estat el meu millor amic, el meu mestre i la meva gran inspiració qui em va donar l’impuls per fer els primers passos com a artista. Ell ha estat el gran amor de la meva vida, bé, abans que naixessin els meus dos grans amors que són la raó de la meva existència“, ha dit tot referint-se als seus fills.
En un vídeo compartit pel mitjà Cosas de Perú, la cantant colombiana ha parlat extensament sobre la seva faceta més familiar. Per exemple, ha revelat que sempre està parlant amb els seus fills: “Els dic massa coses al dia… Que són els meus dos sols, la raó de la meva vida, la meva inspiració i la meva força”. I, com a bona mare, reconeix que pensa en ells tot el dia: “Són el meu món“.
Shakira reconeix que ha patit molt els últims anys
Els últims anys no han estat fàcils per a ella, sobretot després de la separació de Gerard Piqué: “Quin camí, com hem canviat… Ha estat un viatge i molts anys, moltes vides en una”, ha dit quan li han mostrat una fotografia antiga. Després de patir tant, ara creu que res no l’afectaria gaire més enllà que passés alguna cosa als seus fills: “L’única cosa que em pot desestabilitzar en aquests moments de la meva vida és qualsevol cosa que tingui a veure amb ells. La resta… crec que ja ho he passat tot“.
“Les coses que més temia que em passessin ja m’han passat i les vaig sobreviure. Quan pensaven que era molt fràgil i quan jo també m’ho pensava, vaig creure que no podria suportar els embats de la vida… però vaig poder fer-ho. Llavors em vaig adonar que hi ha tantes dones que també ho poden fer perquè estem fetes d’un altre material”, reflexiona en aquesta entrevista.
Precisament sobre el feminisme també ha parlat en un moment, quan ha reconegut que està “molt connectada” a tot el que sigui femení: “En aquesta etapa de la meva vida, ho estic més que mai perquè la feminitat governa. M’he sentit molt resguardada per les meves amigues i la meva mare, per dones increïbles a la meva vida”. Una entrevista en què Shakira torna a mostrar-se transparent, el que més agrada als seus fans.