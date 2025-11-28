Shakira ha concedido una entrevista muy sincera en un momento personal delicado, ahora que su padre enfrenta problemas de salud graves. El hombre, de 94 años, ya lleva tiempo visitando el hospital con frecuencia y ella continúa muy preocupada tal como acaba de reconocer: «Mi padre ha sido mi mejor amigo, mi maestro y mi gran inspiración quien me dio el impulso para dar los primeros pasos como artista. Él ha sido el gran amor de mi vida, bueno, antes de que nacieran mis dos grandes amores que son la razón de mi existencia«, ha dicho refiriéndose a sus hijos.

En un video compartido por el medio Cosas de Perú, la cantante colombiana ha hablado extensamente sobre su faceta más familiar. Por ejemplo, ha revelado que siempre está hablando con sus hijos: «Les digo demasiadas cosas al día… Que son mis dos soles, la razón de mi vida, mi inspiración y mi fuerza». Y, como buena madre, reconoce que piensa en ellos todo el día: «Son mi mundo«.

Shakira reconoce que ha sufrido mucho en los últimos años

Los últimos años no han sido fáciles para ella, sobre todo después de la separación de Gerard Piqué: «Qué camino, cómo hemos cambiado… Ha sido un viaje y muchos años, muchas vidas en una», ha dicho cuando le han mostrado una fotografía antigua. Después de sufrir tanto, ahora cree que nada la afectaría mucho más allá de que pasara algo a sus hijos: «La única cosa que me puede desestabilizar en estos momentos de mi vida es cualquier cosa que tenga que ver con ellos. El resto… creo que ya lo he pasado todo«.

«Las cosas que más temía que me pasaran ya me han pasado y las sobreviví. Cuando pensaban que era muy frágil y cuando yo también lo pensaba, creí que no podría soportar los embates de la vida… pero pude hacerlo. Entonces me di cuenta de que hay tantas mujeres que también lo pueden hacer porque estamos hechas de otro material», reflexiona en esta entrevista.

Precisamente sobre el feminismo también ha hablado en un momento, cuando ha reconocido que está «muy conectada» a todo lo que sea femenino: «En esta etapa de mi vida, lo estoy más que nunca porque la feminidad gobierna. Me he sentido muy resguardada por mis amigas y mi madre, por mujeres increíbles en mi vida». Una entrevista en la que Shakira vuelve a mostrarse transparente, lo que más gusta a sus fans.