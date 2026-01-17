Los hijos de Shakira y Gerard Piqué han heredado el talento musical de la cantante colombiana, a quienes desde muy pequeños les ha inculcado esta pasión. Los hemos oído cantar con ella una canción, Acróstico, y también han subido al escenario con ella frente a miles de personas sin ningún tipo de miedo ni vergüenza. Pues bien, ahora ha llamado la atención que haya salido a la luz el testimonio de una pianista reconocida que fue profesora de música en la escuela de Milan y Sasha. La Laura Andrés ha concedido una entrevista a Ràdio 4 para hablar del nuevo programa que presenta con Nina en La 2 Cat, pero también ha terminado hablando de su experiencia como maestra del hijo mayor de la mediática expareja.

En su brillante currículum, destaca que haya trabajado con Shakira y ahora se sabe cómo llegó a hacerlo. La vida de entrada fue su hijo mayor, Milan, a quien daba clases de música en la escuela: «Yo daba clases a Milan y veía que a este niño lo saludaba todo el mundo, pero no sabía quiénes eran sus padres y pensaba que era porque tenía el nombre de la goma de borrar y les haría gracia que se llamara así. Para mí era muy extraño, eso sí«.

¿Cómo terminó trabajando para Shakira, la profesora de música de la escuela de los hijos?

La cantante la conoció de casualidad, si hacemos caso a su testimonio: «A mí no me contrató ni Shakira ni Gerard Piqué, sino la escuela a la que llevaban a su hijo. Bueno, de hecho, me contrataron en la escuela porque Shakira quería que alguien hiciera música de otra manera y, por eso, me vinieron a buscar a mí«. Laura Andrés, que en ese momento trabajaba en una orquesta, aprovechaba los momentos entre clase y clase para practicar las partituras en el piano que el centro educativo tenía colocado junto a la conserjería.

Shakira la escuchaba practicar y se habría mostrado cautivada por su talento: «Shakira se quedaba detrás del cristal mirándome mientras tocaba el piano. De hecho, los recuerdo a los tres, a Shakira y a los dos niños, con las narices aplastadas contra el cristal. Yo les decía que entraran a la sala, claro, y así comenzó la cosa«. «Un día estaba tocando el himno del Barça y Baby Shark y me pidió que fuera a tocar en el estreno de su anterior disco, que era el de Dorado. Fui a hacer un pequeño arreglo para una canción suya y ella me llevó a Miami a tocar antes de hacerlo también en Barcelona», ha agregado.

La pianista Laura Andrés confiesa que fue profesora del hijo de Shakira y Gerard Piqué | Ràdio 4

Shakira canta con los hijos sobre el escenario por primera vez | Instagram

De esta coincidencia con Shakira en la época escolar de los hijos, recuerda por ejemplo que la cantante siempre se encargaba personalmente de acompañar a los niños a la escuela. Eso sí, no lo hacía cuando tocaba: «Siempre llegaba un poco tarde a la escuela, hay que decirlo, llegaba eso a las nueve y media. Pero sí que es cierto que los llevaba ella, lo cual está muy bien. La entrada a la escuela suele ser flexible hasta las 9 y 5, pero en esta el horario podía ser muy flexible… depende de si pagas bien, eso te iba a decir».

Una intervención en la radio muy curiosa que muestra otra faceta de la exitosa artista, implicada en el impulso musical de los hijos desde muy pequeños.