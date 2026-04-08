Shakira ha sido la protagonista del estreno de Henar Álvarez en TVE, que ha llegado con un programa de entrevistas con el que han viajado hasta México para poder hablar con la exitosa artista. Después de cambiarles el día hasta cuatro veces, finalmente lograron encontrarse y se ha emitido una conversación en la que ha dejado caer unos cuantos titulares. ¿Los mejores? Sobre sus hijos, el feminismo y la ruptura con Gerard Piqué. Ahora que se encuentra inmersa en una gira que la hará volver a España, reconoce que el desamor la inspiró: «Mucha gente sabe que me rompí en mil pedazos y terminé reconstruyéndome pieza a pieza. En este viaje a las profundidades de mí misma encontré mi propia fuerza para seguir adelante con los míos».

Lamenta que mucha gente quiso hacerla callar, lo que no lograron: «A mí me salía aullar y lo hice a través de mi música. Nadie tiene que decirte cómo debes sanar y yo tenía que hacerlo porque tengo dos hijos». Considera que, con su ejemplo, les ha demostrado que se debe priorizar «el amor propio y la lucha». No lo pasó bien, pero cuatro años después lo ve todo con perspectiva: «Me río mucho de lo que me ha pasado y hago bromas sobre las dificultades que he atravesado«. Eso sí, los dardos los sigue lanzando.

¿Qué ha dicho Shakira sobre la ruptura con Gerard Piqué? | TVE

Se ha quejado muchas veces de los años que vivió en España, cuando el trabajo de Gerard Piqué en el Barça le impedía trabajar en Estados Unidos. Tener a los hijos pequeños le dio alas para aparcar la música temporalmente: «Quería vivir esos primeros años como madre intensamente para darles todo. No podía vivir en EE.UU., además, así que perdí muchas oportunidades… Estuve apartada de situaciones que habrían sido muy positivas para mi carrera. ¿Me arrepiento? Por mis hijos no«.

La sociedad sigue siendo machista, lamenta Shakira en esta entrevista: «A las mujeres se nos ha querido encasillar y colocar en una vitrina, que parezcamos guapas y perfectas mientras mantenemos la llama del amor bien viva. Además de que tenemos que aportar dinero a casa y cuidar de los hijos sin que se nos mueva un pelo…».

¿Qué ha explicado Shakira sobre sus hijos en esta entrevista en TVE?

Hacía muchos años que no escuchábamos a Shakira en un programa de la televisión pública española. En esta ocasión, ha aprovechado para hablar de los pequeños Milan y Sasha. ¿Lo primero que ha hecho? Lamentar que el sistema esté «roto»: «Las escuelas solo premian las notas altas y no permiten que los niños fallen. ¿Cómo aprenderá, entonces? ¿Cómo investigará?». No ayudan las redes sociales, que acaban abduciéndolos.

En el caso de Gerard Piqué y Shakira, tienen claro que no querían que fuera un problema y se han empeñado: «No tienen teléfono, solo un iPad que está muy controlado. De hecho, solo lo tienen el sábado por la mañana durante una hora y tampoco tienen mucho acceso a Internet«. De hecho, dice que les ha prohibido Youtube directamente, por ejemplo, y que confía en que en Estados Unidos tomen las medidas de Australia pronto.

Todo lo que ha dado de sí la entrevista de Shakira en TVE

Shakira está muy implicada en la educación de los pequeños y, en esta intervención, asegura que es muy insistente en pedirles que sean «hombres de palabra»: «La verdad es que hay pocos hombres de palabra… y tenerla es lo que define al ser humano porque se debe tener honestidad. Este es el valor fundamental que he intentado inculcar en ellos». Un reproche que muchos han visto como un golpe hacia su ex, por supuesto. Con todo, una entrevista que será analizada en detalle por sus fans y detractores.