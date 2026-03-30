Shakira se prepara para una gira europea que la llevará a Madrid, donde hará once conciertos seguidos en pocos días de diferencia. Teniendo en cuenta el alcance de esta estancia en la capital madrileña, ha pedido que le construyan un estadio con capacidad para 55.000 personas al que han llamado «el estadio Shakira«. Mientras que la delegación del gobierno pone impedimentos porque consideran «imposible» poder preparar las medidas de seguridad que necesita en solo cinco meses, el alcalde le ha dejado claro que él lo solucionará. Bien contento debe estar de que haya elegido su ciudad y no Barcelona, donde vivió durante muchos años…

Laura Fa y Lorena Vázquez han estado comentando la jugada desde el Col·lapse de TV3, el programa donde han dejado claro a Jordi González que a ellas no les sorprende que se haya negado a cantar en Barcelona: «No sé a quién le puede sorprender teniendo en cuenta que se fue de aquí como se fue. No sé quién se la imaginaba en el Palau Sant Jordi. El último concierto que hizo aquí fue aquel en el que subieron al escenario Gerard Piqué y los compañeros del Barça… cómo ha llovido y cuántos cuernos le han caído desde entonces«, han dicho con sorna.

Desde la promotora que se encarga de promocionar los conciertos, una de las más potentes en todo el mundo, ha ido anunciando las actuaciones de tres en tres. El promedio de las entradas cuesta unos 120€, pero las entradas VIP llegan hasta los 300 €. Habrá diferentes espacios para comer, haciendo chill out, habrá una zona específica que han diseñado sus hijos para que vayan niños… Y, como parece evidente, terminará ganando una auténtica fortuna.

Així serà l’estadi per als concerts de Shakira | TV3

¿Qué hacía Shakira en los vuelos de Miami a Barcelona?

El presentador del programa de los sábados ha explicado qué hacía Shakira en los vuelos de Miami a Barcelona, en los cuales había coincidido con ella varias veces. Jordi González era testigo de los pasos que seguía la cantante siempre que subía a uno de estos viajes intercontinentales. El vuelo, que son 9 horas, se los pasaba en su cama de primera clase estirada y con el pijama: «Siempre subía al vuelo de las once de la noche con gafas de sol, entraba al baño y salía de allí con pijama normal, de esos con pantalón. Se ponía el antifaz y a dormir«.

Y no solo eso, sino que siempre se activaba un protocolo especial cuando aterrizaban: «Cuando llegábamos al aeropuerto de Barcelona, ella siempre salía por la izquierda por la zona de prioridades». Un día, curioso, el catalán preguntó qué debía hacer para salir por allí y le dijeron que hay un precio: «Has de pagar 6.000 € al mes. A mí no me salía a cuenta, claro, pero ella pagaba eso a AENA cada mes solo para poder salir por una puerta diferente«.

Com serà el recinte on cantarà Shakira? | TV3

Que Shakira es una diva es evidente, pero parece que también tiene actitud de estrella. Ahora, se centra en comenzar a promocionar una gira que la hará ganar aún más dinero y que la conectará con unos fans que tienen ganas de verla en directo después de tantos años.