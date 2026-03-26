TV3 sabe que emitir fútbol es una apuesta segura y, últimamente, se está aprovechando con unas audiencias increíbles cuando toca ver al Barça. Este miércoles, por ejemplo, la goleada del equipo femenino ante el eterno rival ha gustado muchísimo. En la cadena pública, el partido de Champions contra el Real Madrid ha doblado a la competencia en su franja con un espectacular 22,5% de cuota. Junto con la previa y el postpartido, aseguran que ha llegado a cerca de 750.000 espectadores. De hecho, en la plataforma 3Cat y el entorno digital ha sido lo más visto del día en directo con más de 62.500 dispositivos únicos y también se ha convertido en el partido femenino más visto de la temporada.

Que el Real Madrid sufra otro 2 a 6 del Barça, 17 años después, siempre es una buena noticia para los culés. Las chicas les han hecho disfrutar de lo lindo con una exhibición que sentencia los cuartos continentales y traza una línea que une el recital del conjunto de Guardiola en el Bernabéu, en mayo de 2009, con el de Romeu en Valdebebas. El postpartido, justo antes de la emisión del TN Vespre, también ha alcanzado un buen 22,1% de share que demuestra la emoción de la audiencia.

La victoria del Barça femenino ha obtenido una audiencia buenísima en TV3

¿Qué audiencia hicieron las otras cadenas mientras TV3 emitía el fútbol femenino?

Mientras tanto, las otras cadenas se hundían con unas cifras de audiencia que no tienen absolutamente nada que ver con la conseguida por TV3. La otra cadena pública, TVE, tenía que conformarse con el 10,4% de La Promesa y el 11,1% de Malas lenguas. Y eso respecto a la segunda clasificada -con menos de la mitad que el partido de TV3-, pero es que las otras quedaban aún más por debajo. Es el caso de Telecinco, que vuelve a quedar en ridículo con el 3,9% de un Diario de Jorge que no hace más que perder telespectadores. Tampoco ha sido una buena noche para Y ahora Sonsoles de Antena 3, que consigue la medalla de bronce con un 5,9% muy flojo.

Cuando terminó el fútbol, las buenas noticias continuaron para TV3. El Telenotícies Vespre alcanzó un buenísimo 25,6% y, justo después, también la emisión ajustada de Joc de cartes fue líder de su franja con un 18,3% de cuota de pantalla igualmente bueno. Un día redondo para la cadena pública catalana, que vuelve a demostrar que modificar la parrilla para dar cabida al fútbol es una buena idea.