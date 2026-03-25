TV3 emitirá esta noche otro capítulo de Joc de cartes. En su temporada más caótica, muchos de los fans del concurso ya no saben cuándo habrá programa o no… teniendo en cuenta las veces que lo han cancelado para poder emitir fútbol en su franja. Esta semana sí que habrá enfrentamiento entre restauradores, una buena noticia que viene acompañada de un video promocional que demuestra que habrá tema. ¿El tema? El equipo de Marc Ribas se detendrá en Lleida para intentar descubrir cuál de sus restaurantes defiende mejor su especialidad. Han encontrado cuatro establecimientos con propuestas muy diferentes y ya sabemos de cuáles se tratan.

En uno de los restaurantes, los rivales lamentarán que la cocina sea muy estrecha… hasta el punto de que ni siquiera pasan: «Es un poco claustrofóbico, entiendo que el cocinero debe ser malabarista«. Una de las restauradoras asegurará que sus caracoles «gritaban«, otro lamentará que el pulpo esté «duro» y la propietaria denunciará estas críticas desde la cocina.

Torna "Joc de cartes" amb un capítol que s'atura a Lleida per descobrir quin restaurant defensa millor la seva especialitat. Quatre establiments amb propostes molt diferents



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¿Qué restaurantes participan en el Joc de cartes de esta noche?

El primer destino es el Amoca, donde el gerente Joan Gómez lidera un restaurante con historia. Abierto desde 1961, aquí combinan sabores auténticos con un estilo moderno y una carta que evoluciona sin perder las raíces. La segunda parada es el Limo Restaurant, con la Margot Rayme como propietaria. Ella intenta consolidar el local como un referente de la cocina peruana en Lleida, lo que hace con una propuesta que une producto fresco, tradición y técnica.

La tercera visita nos llevará al Eat the World, donde el copropietario Alfonso Medina ofrece un viaje gastronómico con sabores de todo el mundo reunidos en un solo lugar. Los platos, elaborados con dedicación y servidos en un espacio que desprende carácter y personalidad. Finalmente, el recorrido termina en el Tremola. El equipo del copropietario Iván Ruiz apuesta por hamburguesas y milanesas caseras con la voluntad de hacer crecer el concepto y llevarlo más allá de Lleida.

¿Qué pasará en el Joc de cartes de esta noche? | TV3

Esta noche descubriremos si es uno de esos programas en los que los restauradores se dicen de todo, si vuelan los cuchillos o se comportan con más educación que en otras emisiones. Esta temporada se está haciendo larga con tantas interrupciones, pero a la hora de la verdad no ha tenido tantos capítulos como puede pensarse. Hay ganas de más restaurantes y más batalla, habrá que ver si esta expectación se ve reflejada en la audiencia.