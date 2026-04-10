¿Quién no recuerda las míticas fiestas de los súpers en Montjuïc? Pues ahora, el universo 3Cat recupera aquella idea de fiesta multitudinaria y amplía su público. El 30 y 31 de mayo, en el Anillo Olímpico de Montjuïc, cinco escenarios se llenarán con programas en directo, radio, podcasts y actividades para gente de todas las edades. Los telespectadores podrán disfrutar de un montón de actividades gratuitas sobre Polònia, el APM?, el Atrapa’m si pots, La Travessa, Crims y Cuines. Los fans de este último están de enhorabuena, especialmente, ya que podrán ver cocinar en directo a Marc Ribas, Arnau París, Gessamí Caramés y Paula Alós. El Que no surti d’aquí también ofrecerá un programa especial con los fans de las curiosidades en primera línea.

Será el gran evento, con más de 25.000 metros cuadrados y dos actos destacados dentro del Palau Sant Jordi. El primero, el sábado, un monólogo especial de El Foraster en el Palau Sant Jordi con los 120 pueblos del programa. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 14 de abril y se podrán adquirir a partir de 19 €. El domingo, el otro gran boom, el concierto de Eufòria con los protagonistas de la última edición, sorpresas y visitas estelares inesperadas. Las entradas ya están a la venta desde 24 €.

Todo lo que encontrarás en el primer 3Cat en vivo

¿Qué actividades han preparado para el primer 3Cat en Vivo?

En estas dos jornadas, habrá 6 fotollamadas de los programas más vistos, más de 25 actividades, todos los personajes del universo Super3, zona de restauración y merchandising… Y, como actividades destacadas, poder participar en un casting del Atrapa’m si pots; seguir una entrevista encadenada de Col·lapse, actividades relacionadas con Crims y La travessa o ver en directo programas como Polònia y el APM?.

Los más pequeños podrán disfrutar con el Titó, el Mic, los Beta y también el InfoK. Por ejemplo, han anunciado que podrán demostrar que son fans auténticos del Titó yendo de excursión, jugando y cantando con él. Podrán participar en pruebas de Fang y también cocinar con Paula del Manduka Duo.

Un catálogo atractivo para llamar la atención de los telespectadores

Grandes y pequeños podrán conectar con el universo 3Cat con un despliegue que irá desde el entretenimiento hasta la información, pasando por la ficción, la cultura, todo el entorno infantil del Super3 y los contenidos para público joven. Para acceder a las diferentes actividades, se podrán adquirir invitaciones gratuitas para el espacio de la Plaza 3Cat en Vivo a partir del 5 de mayo. La idea es que 3Cat salga de la pantalla y se pueda vivir en primera persona en una experiencia pensada para compartir en familia y con toda la comunidad, en la que el talento y el audiovisual de la casa se acercarán a todos los públicos.