Arnau París y Rais Estevee fueron padres de gemelos hace dos meses, un nacimiento doble que ha revolucionado su rutina y que los ha llenado de felicidad. El chef del Cuines de TV3 y futuro presentador del Joc de cartes en sustitución de Marc Ribas ha concedido una entrevista al SX3 en la que reflexiona, precisamente, sobre su nueva vida ahora que es padre. El momento del parto fue uno de los más intensos de su vida, ya que aún ahora no es capaz de poner en palabras todo lo que llegó a sentir: «Cuando me pusieron a los niños encima aluciné, me di un hartón de llorar y fue… Es una sensación totalmente inexplicable y lo digo en serio, lo tienes que vivir».

El cocinero se muestra totalmente cautivado por los pequeños Artur y Robert, que lo han hecho padre por partida doble. Estas primeras semanas no se las esperaba así, por eso: «No, no, no… yo no me imaginaba para nada del mundo que ser padre sería esto. Claro, yo tener un bebé solo no sé lo que es porque he tenido dos de golpe y, además, son los primeros». En la paternidad tienes momentos «de todo», dice, y eso que los niños aún son muy pequeños y no ha tenido tiempo de experimentar mucha cosa.

Además, ha reconocido que en las primeras semanas de vida es la madre quien está más encima de los niños: «Al principio, tú estás ahí un poco de soporte logístico. No te necesitan a ti para vivir, sino a la madre. Eso sí, es muy bonito ver cómo se crea, poco a poco, la mini conexión con ellos en el momento de los biberones o cuando les cambias los pañales«. Solo tienen dos meses, pero ya empieza a ver la personalidad que tendrá cada uno y eso es muy especial. En el caso de los gemelos, está la gracia añadida de ir descubriendo las diferencias entre ellos: «Son muy pequeños, pero ya vas viendo características diferentes en cuanto al carácter de cada uno de ellos«.

Arnau París recuerda el momento del parto de los hijos | Instagram

Siempre se dice aquello de que las primeras semanas va muy bien que los padres te traigan tuppers porque prácticamente no tienes tiempo ni de cocinar. ¿También es así en el caso de una pareja como la suya, en la cual ambos se dedican al mundo de la cocina? «En casa nos gusta cocinar, pero es verdad que hemos abierto la puerta a recibir tuppers de la familia y que hacemos mucho batch cooking. Cocinamos con antelación y eso lo vamos tuneando a medida que llegan las comidas«.

Primeras fotos de Arnau París y Rais Esteve con los gemelos

Arnau París y Rais Esteve han compartido algunas fotos de los pequeños a través de su perfil de Instagram, pero siempre protegiendo el rostro para proteger su intimidad. Gracias a eso, hemos podido ver algunas instantáneas de la pareja en esta nueva vida familiar. Juntos de paseo por la montaña, con los pequeños encima, cogiéndolos de las manitas… toda una serie de momentos mágicos que siempre recordarán con nostalgia a medida que los niños vayan creciendo.

Arnau París publica una foto con las manitas de los bebés | Instagram

Rai Esteve, con uno de los pequeños encima | Instagram

Los fans de la pareja llenan todas estas publicaciones de iconos de corazones, totalmente cautivados ahora que abren esta ventana a su nueva y hermosa realidad.